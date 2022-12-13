Чтобы оказывать услуги по поздравлению с Новым годом, физлицу не обязательно регистрироваться как индивидуальному предпринимателю. Достаточно уплатить единый налог.

Сейчас для Слуцка ставка за месяц составляет 202 рубля (за деятельность, связанную с поздравлением с днём рождения, Новым годом и иными праздниками независимо от места их проведения). В декабре 2019 года единый налог был 76,6 рубля. То есть за это время ставка увеличилась в 2,6 раза.

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