Дед Мороз газеты «Кур’ер» продолжает принимать письма от слуцких детей. Они рассказывают о своих талантах, хороших делах и желаемых подарках. Почитайте, о чём они пишут.

«Подари мне синичку и снегиря»

«Дедушка Мороз, я – Серко Маша. Мне 5 лет. Я хожу в садик, в субботнюю школу, на гимнастику, на пение. Подари мне, пожалуйста, синичку и снегиря (игрушки), а братику Ваньке – машинки».

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«Мы всей семьёй собираем макулатуру, сортируем пластик и стекло»

«Здравствуй, Дедушка Мороз! Меня зовут Иночкин Руслан. Мне 8 лет. Я учусь в 3-м классе СШ №2. Я хорошо учусь (особенно по математике). Я участвую в школьных и районных конкурсах. И в этом году мы с одноклассниками заняли 1 место в конкурсе «На прасторах жыцця».

Ещё я хожу на экологический кружок. Там я узнаю много нового о природе и животных. Мы всей семьёй собираем макулатуру, сортируем пластик и стекло. Я хочу, чтобы наша планета была чистой и зелёной.

Еще мне нравится собирать из «Лего» разные постройки и делать поделки с помощью 3Д-ручки.

У меня есть младший брат Денис. Ему три годика. Он ходит в садик. Он иногда вредничает, но я всё рано его люблю. Мы вместе играем, Денису очень нравятся танки. Поэтому подари ему, пожалуйста, танк. А мне подари, пожалуйста, военный «Лего-самолет». Всем людям я желаю быть здоровыми и счастливыми. Дедушка Мороз, тебе крепкого здоровья и хорошей дороги».

«Я очень люблю с мамой садить огород»

«Здравствуй, дорогой Дедушка Мороз. Меня зовут Соня. Я занимаюсь рисованием и хочу заняться рисованием пластилином. Я учусь хорошо. И я очень люблю с мамой садить огород. Я бы хотела на Новый год 3Д-ручку, большой 2-местный домик для котов и ещё я хочу детскую косметику. Дорогой Дедушка Мороз и Снегурочка, поздравляю Вас с Новым годом и желаю вам здоровья и удачи».

«Я изучаю английский язык играю на фортепиано»

«Здравствуй, дорогой Дедушка Мороз! Меня зовут Никульшина Оксана. Мне 12 лет. Весь год я искала в себе новые таланты и развивалась. Я изучаю английский язык и играю на фортепиано. Я хорошо учусь, часто получаю девятки и десятки. Я помогаю маме присматривать за дедушкой в инвалидном кресле. Приношу ему газеты «Курьер» и «АиФ» из почтового ящика, подаю предметы для бриться. К Новому 2023 году мне бы хотелось получить кольцевую лампу со штативом для телефона. Я поздравляю тебя и всех с наступающим Новым годом! Желаю счастья, больше свободного времени и здорово отпраздновать начало следующего года!

«Я во всём помогаю маме и папе»

«Здравствуй, Дедушка Мороз. Пишет тебе Никульшина Карина. Мне 7 лет. Я учусь во втором классе. Всегда я вела себя хорошо. Я учусь играть на фортепиано, плавать, шить, готовить еду с мамой. Я во всем помогаю маме и папе.

На новый год я бы хотела робота на пульте управления и пакет конфет. Поздравляю с Новым годом! Желаю здоровья и чтобы хватало денег для подарков».

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