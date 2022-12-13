Ваша газета часто пишет про людей, проживших долгую и нелёгкую жизнь. Я хочу рассказать о моей бабушке Соне и дедушке Игнате, хотя его я никогда не видела. Бабушка была человеком добрейшей души, помогала людям и всю свою жизнь ждала домой мужа.

Пятилетняя Соня любила ходить с мамой в маленькую деревенскую церквуш­ку. Пока мама убирала внутри, Соня чисто выметала церковный двор, чувствуя себя настоящей маминой помощницей. После уборки они шли молиться к большой иконе о счастье. Соня не знала, что это такое, счастье, но повторяла за мамой: «Господи, пошли нам…».

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Вторая мама

Но однажды в семью пришло горе, мамы не стало. Бабушка сказала, что она умерла в родах.

Тайком убегая на кладбище, Соня подолгу глядела на могильный холм и горько плакала. Её, обессилевшую от слёз, там и находил отец.

Прошёл год, и в их доме появилась незнакомая женщина. Она гладила Соню по головке и прижимала к себе. И девочка вдруг обняла её за шею и сказала: «Мама». Отец, стоявший рядом, облегчённо вздохнул: «Приняла».

Так в жизни Сони появилась мама Анна, сумевшая подарить любовь и заботу. За четыре года их дружное семейство пополнилось ещё и тремя братиками.

Первая любовь

Прошло несколько лет, и Соня вступила в пору своей юности. Роста она была среднего, красоты неброской, а характером покладиста и скромна. Но жениха у неё, такой застенчивой, так и не было. В тот год Соню определили на работу — гонять колхозных лошадей в ночное. Главным пастухом табуна был Игнат, вдовец с пятью сыновьями. Ночами, сидя у костра, он рассказывал о нелёгкой судьбе, о жене Сашеньке, которая умерла от туберкулёза, горевал, что детям мама нужна. Так и подружились.

Романтика летних ночей, огни костров, россыпь звёзд на небе, голубые глаза Игната и его шикарные усы вдруг вызвали в душе Сони бурю ранее неизведанных чувств. Влюбился и Игнат. Как мальчишка.

Но случилось то, чего больше всего боялись влюблённые: деревенские сплетники донесли о влюблённых родителям. После большого скандала Соне запретили выходить из дома, приставив к ней младших братьев. Ни слёзы, ни просьбы не помогали.

Сбежала из дома к любимому

Погрустнел и Игнат. Как они встретились, как договорились, так и осталось тайной, но однажды ночью к окну Сониного дома пришёл Игнат, девушка открыла окно, выбросила узелок с девичьим скарбом и вылезла сама. Вместе они пошли к дому Игната.

Родители, обнаружив утром пропажу, пришли в негодование. Особенно возмущался отец: «Зачем ей чужие дети!». Схватив в руки палку, он направился к дому Игната, где на пороге его встретила дочь. Нерешительная и спокойная, Соня вдруг проявила характер: «Я домой не вернусь!». На крики во дворе выбежали дети Игната. Они облепили Соню со всех сторон и испуганно плакали: «Мама, не уходи!». И отец Сони опустил палку, вдруг вспомнив, как его маленькая дочь прижималась к Анне, как плакала. Он уступил. Игнат и Соня расписались в сельсовете в тот же день.

За десять лет счастливого брака у них появилось ещё четверо малышей. Всех деток Соня любила, не делая различий на родных и неродных, для всех стала настоящей мамой.

Людская зависть и несчастья

У Игната, родивше­гося в Польше (под Крако­вом), оставались там родные. Они помогали большой семье родственника чем могли. И семья крепко встала на ноги. И это не стало давать покоя некоторым завистливым односельчанам.

Однажды три местных жителя написали на Игната донос в НКВД. В феврале 1937 года у их дома остановился чёрный «воронок». После обыска Игната арестовали, а позже осудили по статье 58 за шпионаж в пользу иностранного государства. И осталась 29-летняя София с девятью ребятами на руках.

Без кормильца и выживать стало трудно, поэтому все, кто мог, пошли работать в колхоз. Даже шестилетнего Витьку определили в колхоз пасти овец. Семья еле сводила концы с концами, но от пасынков, осиро­тевших уже дважды, Соня не отказалась.

Беда не приходит одна. По деревне прокатилась эпидемия дифтерии, и Соня одного за другим похоронила четверых детей.

Война пришла в дом

К 1941 году в семье остались пятеро сыновей, двое из которых были ещё подростками. За связь с партизанами на глазах родных расстреляли пасынка Анатолия. Через два месяца от разрыва сердца умер ещё один пасынок, талантливый журналист и поэт Николай. На фронте сложили головы два младших брата Софьи.

Невзирая на беды и страдания

От любимого мужа тоже не было никаких вестей. И только в 1960 году семья получила извещение о том, что их муж и отец был оправдан и реабилитирован посмертно.

Невзирая на все беды и страдания, бабушка София прожила девяносто лет, оставаясь человеком добрейшей души, участливой к чужому горю. Она никогда не сетовала на судьбу, рассказывая мне о своей жизни: «Таким оно было, моё счастье, израненным, но счастьем! Правда, Бог за все страдания подарил мне девять правнуков, как будто снова в счастливую семью вернул, где я мама, а мой Игнат — отец».

P.S. За все муки Бог даровал бабушке Соне ещё одно счастье: умереть во сне. До последнего дня она была на ногах, обслуживала себя сама и очень любила читать.

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