За последние дни в редакцию обращались жители города и деревень чаще по поводу обстановки, связанной с погодой и её последствиями. Рассказали о пропавшей водосточной трубе, сломанной остановке, большой плате за электричество. А также недоумевали, почему местное предприятие не шьёт Дедов Морозов. Читайте краткий обзор.

Оторвали водосточную трубу

Жительница 12-го городка недоумевает, кому понадобилась водосточная труба от многоэтажки. От дома №23 по улице Гагарина кто-то, возможно, оторвал водоотвод до второго этажа. «Это произошло где-то ещё осенью, но до сих пор трубу не восстановили», — пишет читательница.

Снегурочка — наша, а Дед Мороз — не наш

Не первый год люди обращают внимание, что в магазинах среди новогодних атрибутов не найти Деда Мороза, зато полно Санта-Клаусов в подтяжках и колпаках. «Зачем нам эти чуждые символы?» — таким вопросом задаётся случчанка Наталья. — Некоторые объясняют тем, что большинство атрибутов к нам завозят. Но вот зачем этих «сантов» шьёт местное предприятие — вообще непонятно?! Вот сидит наша Снегурочка, а рядом этот непонятный «санта». Что к чему?».

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Куда обратиться

Марина, жительница Греска, рассказала о ситуации с платой за электричество. «Мы живём в многоквартирном доме. Жильцы установили электробойлер для отопления и подогрева воды. В месяц получается 600-700 кВт. За свет мы платим огромные деньги, по такому же тарифу, как люди в Слуцке, имеющие горячую воду. Но у них там максимум 100-150 кВт, может, 200 кВт. Куда нам обратиться, чтобы для работы бойлера применять другой тариф? В этом месяце, чтобы вы понимали, вышло 350 рублей за коммунальные услуги. Это слишком много», — рассказала женщина.

Про остановку

Случчанка Екатерина обеспокоена, что на остановке могут пострадать дети. «У остановочного павильона у ж/д вокзала (как ехать в город) сгнили опоры крепежа металлической перегородки. Она шатается при порывах ветра. Беспокоюсь, что дети там стоят. А если стенка оторвётся?» — написала женщина.

Конфеты и картошка

После публикации «Кур’ера» о том, как подорожали конфеты, читательница al_la 3036 на нашей странице в Instagram (instagram.com/kurjer) привела интересное сравнение. «Для наших внучат… не купишь (конфет – прим. редакции). Хотя. Если продать мешок картошки, то купишь… немного. Так ценится труд на огороде», — написала женщина.

Про торосы и падения

• Случчанин Леонид позвонил в редакцию и поделился своим мнением о ходьбе по тротуарам Слуцка. «У нас происходит прямо «Ледовое побоище». Мне нужно было идти в городскую поликлинику, на всём протяжении такие торосы, словно я на Северный ледовитый океан собрался».

• Случчанка Ольга рассказала, как в «Доме торговли» обратила внимание на престарелую женщину лет 80. Она жаловалась продавцу, которая продаёт свежие булочки: «Я так упала, я так сильно упала».

• Ангелина Семикопенко написала в директ нашей страницы в Instagram: «Приехала к маме в деревню Невязцы погостить. Сегодня вышла с коляской прогуляться и не смогла сдвинуть её с места. Так как дороги просто ужасные, все в снегу, так ещё и обмёрзший снег превратился в ледяные камни. Почему про деревушки все забыли?».

• А вот случчане, ездившие в Заградье из Слуцка 10 декабря, наоборот, отмечают, что дороги почищены не только до, но и в самой деревне, и они доехали без проблем.

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