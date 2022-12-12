В редакцию «Кур’ера» написал случчанин, который обратил внимание на здание, принадлежащее Слуцкому рынку ОПС. Он утверждает, что строение и участок под ним не оформлены надлежащим образом. «Кур’ер» разбирался в ситуации.

В своём письме случчанин, который захотел остаться анонимным, указал, что на улице Мельничной есть дом под №2. Рядом расположен комплекс, в котором работали кафе «Хуторок» и магазин «Градус». Случчанин утверждает, что у этого кирпичного здания такой же адрес: улица Мельничная, 2, как и у частного дома.

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Мужчина утверждает в своём письме, что по документам Слуцкого филиала РУП «Минское областное агентство по государственной регистрации и земельному кадастру» этот комплекс — «просто заготовительный ларёк Слуцкого РайПО 1999 года».

Читатель также указал, что Слуцкий рынок ОПС внёс магазин и кафе в торговый реестр, получил все разрешения на работу.

Почему читатель считает этот вопрос важным

По словам автора письма, на фоне описанной им ситуации особенно контрастно выглядят истории, когда кто-либо из ИП оформляет документы подобного рода. Требования к оформлению и наличию документов для бизнесменов очень строгие, и недочёты оборачиваются месяцами «обивания порогов». Он считает, что все должны работать в равных условиях и требования должны быть ко всем одинаковые — по закону.

«Например, если у бизнесмена не всё в порядке с такими документами, организации не могут провести ему в здание никаких коммуникаций. И мне интересно, есть ли в городе объекты, где коммуникации есть, но с документами не всё в порядке, и на основании чего такие коммуникации проводили», — пояснил случчанин «Кур’еру».

Что говорят публичные данные

«Кур’ер» посмотрел, что сейчас эти два объекта закрыты. В Торговом реестре Республики Беларусь они значатся под адресом: ул. Мельничная, 2. Причём кафе ещё не исключили из реестра (данные на 30 ноября 2022 года).

Если посмотреть в Публичной кадастровой карте, у комплекса, где были кафе и магазин, адрес: ул. Мельничная, д.6, но выделенного земельного участка для здания нет. А под адресом: ул. Мельничная, д.2, расположен земельный участок с целевым назначением — для строительства и обслуживания жилого дома.

«Земельному участку (под комплексом с бывшими кафе и магазином — Прим.ред.) в 1999 году присвоен предварительно кадастровый номер 624650100001006004, — пишет случчанин. — Участок не оформлен надлежащим образом, т.е. он не существует». Вместе с тем в кадастровой карте номера, который указал читатель, нет.

Участок на самом деле не зарегистрирован

Алексей Бондаровец‚ начальник Слуцкого филиала РУП «Минское областное агентство по государственной регистрации и земельному кадастру»‚ рассказал «Кур’еру»‚ что регистрация есть только у капитального строения — заготовительного ларька‚ а у земельного участка под ним её нет.

«Предварительно участок сформирован, ему присвоен кадастровый номер, но у нас он ещё не зарегистрирован», — сказал Алексей Бондаровец.

Начальник филиала пояснил, как надо действовать Слуцкому рынку ОПС: «Нужно обратиться за регистрацией земельного участка, потому что заготовительному ларьку не присвоен адрес — указана только улица Мельничная.

Раньше база объектов недвижимости была в бумажном виде, участки формировали предварительно. Затем базу переводили в электронный вид, поэтому вскрываются такие неточности.

Как такового нарушения нет. Но сейчас для всех объектов недвижимости (в том числе и земельных участков — Прим.ред.) регистрация обязательна. Это должно произойти в течение 35 рабочих дней с момента написания заявления, передачи поручения и заключения договора».

Как обычно проходит процедура получения и оформления земельных участков

По словам Алексея Бондаровца, предоставление участков — компетенция Слуцкого райисполкома, а филиал отвечает только за их регистрацию, наполняет базу, но не контролирует соблюдение законодательства.

«Чтобы получить земельный участок‚ нужно через «Одно окно» Слуцкого райисполкома написать заявление на предоставление земельного участка. Затем райисполком выдаст поручение, которое дальше идёт в организацию по землеустройству — это мы или «Белгипрозем». Когда нам приходит поручение, заключаем договор, выполняем земельные работы, отправляем всё в землеустроительный отдел райисполкома. Там выносят решение, и уже на его основании осуществляется регистрация, информация вносится в нашу базу со всеми характеристиками», — пояснил начальник филиала.