Добрые слова про Юрия Васильевича Логинова прислал в редакцию «Кур’ера» его сосед Леонид Липко.

«Слово о прекрасном человеке. Вот уже 40 дней, как не стало Юрия Васильевича Логинова, мужа, отца и дедушки.

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Юрий Васильевич Логинов, майор в отставке ракетных войск стратегического назначения, родился в 1939 году в посёлке Суслонгер Марийской АССР. Трудные годы военного и послевоенного лихолетья закалили его характер и силы. Он был с детства опорой в своей семье: таскал воду, пилил и колол дрова, убирал снег.

В 1960 году окончил Вольское военное командно-техническое училище в Саратовской области России. По распределению получил назначение в Слуцкий район, в деревню Павловка. 28 лет отдал службе в ракетных войсках стратегического назначения, из них 14 с половиной лет был на дежурстве в боевых порядках частей по подготовке головных носителей стратегических ракет.

Во время Карибского кризиса поддерживал боевую готовность подразделения, месяцами находясь в разлуке с семьёй. Впоследствии был направлен в учебный центр Псковской области. По окончании службы жить вернулся в Слуцк, так как считал Беларусь своей второй родиной.

Труженик и семьянин, он прожил в браке 58 лет, вырастил двоих сыновей, был заботливым отцом и дедушкой для детей и внуков. С 1988 года жил и трудился в Слуцке, более 10 лет отработал на текстильной фабрике мастером-электриком. На заслуженном отдыхе находил работу и дома, и на огороде. Никогда не сидел без дела, всегда что-то мастерил и ремонтировал.

Был заядлый рыбак, удача ему сопутствовала, без хорошего улова никогда не возвращался с рыбалки. Очень любил фотографии рыбаков с огромными рыбинами, опубликованные в газете «Кур’ер». И сам рассказывал, что у него опять с крючка сорвалась огромная щука. Рыбаки — они все с юмором. Каждый год выезжал на свою заснеженную родину и по 3 — 4 месяца досматривал свою пожилую маму. Рубил дрова, топил печь и чистил от снега двор, когда снега выше крыши, таскал воду. Это тоже трудная, полная забот страница его жизни.

Уход любого человека — это печальный момент окончания жизни с её весёлыми и невесёлыми страницами. Но память остаётся в детях и внуках, в тех, кто его знал».