В Солигорске то же, что и в Слуцке. Фотофакт

Житель Солигорска Владимир Дамель прислал фото с солигорских улиц. Обстановка та же, что и в Слуцке: снег, дождь. Все выходные работала снегоуборочная техника.

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