С 9 по 11 декабря в Минске проходил открытый республиканский турнир по ушу саньда. Слуцкую команду представляли шесть спортсменов. Все они вернулись домой с медалями:
- Сергей Войтко (чемпион РБ) — золото;
- Глеб Василевич — серебро;
- Александр Юшко — серебро;
- Дмитрий Тюлькин — бронза;
- Владислав Грицкевич — бронза;
- Тимур Носевич — бронза.
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