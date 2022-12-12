С 9 по 11 декабря в Минске проходил открытый республиканский турнир по ушу саньда. Слуцкую команду представляли шесть спортсменов. Все они вернулись домой с медалями:

Сергей Войтко (чемпион РБ) — золото;

Глеб Василевич — серебро;

Александр Юшко — серебро;

Дмитрий Тюлькин — бронза;

Владислав Грицкевич — бронза;

Тимур Носевич — бронза.

Реклама

Делитесь с нами интересными фактами о жизни города или деревни нашего региона, мнениями, рассказывайте об интересных людях! Для этого позвоните редактору отдела писем: (+375) 25 663 74 40 (Елена), до 17.00 в рабочие дни, или пишите в редакцию: info@kurjer.info, в Instagram, «ВКонтакте», «Одноклассники», в Telegram-бот. Свежие новости, истории из региона получите на дом при подписке на газету всего за 5,87 руб. в месяц! Как оформить подписку — здесь.