С 9 по 11 декабря в Минске проходил открытый республиканский турнир по ушу саньда. Слуцкую команду представляли шесть спортсменов. Все они вернулись домой с медалями:

  • Сергей Войтко (чемпион РБ) — золото;
  • Глеб Василевич — серебро;
  • Александр Юшко — серебро;
  • Дмитрий Тюлькин — бронза;
  • Владислав Грицкевич — бронза;
  • Тимур Носевич — бронза.
Слуцк
Фотографии предоставил «Кур’еру» Павел Гончаренко

Слуцкие спортсмены завоевали шесть медалей на республиканском турнире по ушу саньда. Фото

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Слуцкие спортсмены завоевали шесть медалей на республиканском турнире по ушу саньда. Фото

Слуцкие спортсмены завоевали шесть медалей на республиканском турнире по ушу саньда. Фото

Слуцкие спортсмены завоевали шесть медалей на республиканском турнире по ушу саньда. Фото

Слуцкие спортсмены завоевали шесть медалей на республиканском турнире по ушу саньда. Фото

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