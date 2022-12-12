Посмотрите, чем занимались случчане на прошедшей неделе, с 5 по 11 декабря. «Кур’ер» сделал подборку фотографий, которые пользователи сами выложили в Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Яна Шиянова (@shiyanova_yana)

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Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ольга Белько (@belkohelga)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Nastya V. (@nastyakakastyaa)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ЛАЙФ|ОБЗОРЫ👍🏻|СТРОЙКА|ОНКОЛОГИЯ😞 (@mezhenova.ksu)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Nasty Trainer (@nasty.trainer)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Дарья 🦊 (@dashunya.lisok)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Zhenya (@zhenyaslabko)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ольга Акулич (@volgakulich)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Оксана Синякова (@okssinia_)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от tatjanakorzhova (@tatjanakorzhova)

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