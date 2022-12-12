Читатель «Кур’ера» и уроженец Слуцка Марк Кантарович, теперь проживающий в Израиле, на нашей интернет-площадке в соцсети «Одноклассники» написал сообщение, в котором рассказал историю, произошедшую в Слуцке.

«Уважаемая редакция и мои земляки! Мне недавно стало известно от своей землячки Евы Мурзахановой, что в 1980-х годах в Слуцке в доме в районе 5-й школы проживала еврейская семья, — написал Марк Кантарович. — Однажды отец семейства спустился в подвал и увидел отошедшую доску. Он оторвал её, и ему открылся скрытый подвал, а в нём оружие и боеприпасы времён немецкой оккупации. Он позвонил, куда следует, и сообщил о находке. Приехали военные, оцепили район и вывезли оттуда немало боеприпасов. Получается, что люди в течение почти 40 лет жили на минах.

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Вроде бы, сейчас в районе этого дома размещается музыкальная школа.

Может, есть очевидцы того происшествия? Проинформируйте, если что-то слышали о нём.

С уважением, Марк».

От редакции. Если это происшествие действительно имело место в Слуцке и кто-нибудь был свидетелем тех событий, отзовитесь — позвоните в редакцию! «Кур’ер» постарается тоже узнать об этом. Вместе мы можем больше!