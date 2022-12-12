Из-за непогоды 11 и 12 декабря в Слуцком районе без электричества оставались 1975 домов и 148 абонентов-юрлиц. Больше всех пострадали деревни Рачковичи, Лядно, Селище, Юлисино.

Над устранением последствий работают 10 бригад Слуцких РЭС, ГРЭС и РЭС из Стародорожского районов.

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За прошедшие сутки перебои в электроснабжении зафиксированы в 426 населённых пунктах Беларуси, сообщает Минэнерго. Из-за ледяного дождя и снегопадов больше всего пострадала Минская область.

На 12 декабря в стране объявлен оранжевый уровень опасности: мокрый снег, дождь, гололедица, местами сильный порывистый ветер. Возможно обледенение проводов и налипание на них мокрого снега.

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