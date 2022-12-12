Случчанка Ольга рассказала, как стала покупать уценённые продукты. Она считает, что не только сэкономила деньги, но и разнообразила рацион.

«Раньше я почему-то обходила стороной уценённые продукты. Но однажды всё-таки купила «Венский завтрак», который уценили на 50%. Обычно маленький стаканчик стоит как пачка творога, такой я купить не могу. До конца срока годности у них оставалось 4-5 дней, но цена была заманчивой, — рассказала Ольга. — Придя домой, открыла упаковку, попробовала и осталась довольна. После этого я стала мониторить и другие продукты питания. Для себя выделила пару магазинов, где постоянно какой-то товар уценяется. Поначалу покупала наугад: или то, что люблю, или то, что приглянулось.

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Мониторю уценку

Потом выделила продукты, которые использую повседневно, и можно сэкономить, если покупать уценённые. Это творог, сметана, сыр, молочные десерты. Колбасу в основном покупаю со скидкой 50% как варёную, так и копчёную. Также сосиски, макароны разных видов. Однажды заметила, что не я одна такая. При мне женщина спрашивала у продавца, когда уценят щековину. Я подслушала, а когда пришла, то её встретила тоже.

Для примера мои последние покупки: мягкий творог продавался по 1,41 рубля за 400 г, я купила за 97 копеек, десерт «Снежок» 400 г за 3,53 рубля, а купила за 2,47 рубля, сырок творожный — за 60 копеек вместо 85. Есть продукты или изделия, которые раньше не покупала, потому что цена «кусалась». Например, суши в коробке за 10 рублей никогда не брала, а вот за 4,99 рубля купила и попробовала.

Купить и заморозить

Курицу охлаждённую покупаю и замораживаю. Да и с мясом любым, в том числе и копчёным, поступаю так же. А из творога делаю много сырников, часть замораживаю, а потом разогреваю в микроволновке. Иногда удаётся купить и сливочное масло. Однажды попалась красная икра со скидкой 50%. Чаще всего это разные печенья, мармелад, сухари, торты. «Венский завтрак» когда удаётся купить, то радуюсь и отвожу душу.

Обычно заходишь в магазин, глаза разбегаются, хочется того-другого, но говорю себе: «Цена не моя, подожду 50%». Такой подход перенесла и на промтовары. Больше не делаю импульсных покупок, лишний раз сравню цены в одном, другом магазине и выберу подходящее.

Не скажу, что это сэкономило мне кучу денег. Но расходы точно сократились. К тому же питание стало разнообразнее. Я балую себя тем, что раньше не позволяла, и это улучшает настроение».

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