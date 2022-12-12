Перед новогодними праздниками многие запасаются красной икрой. А как же на Новый год да не побаловать себя! Вот и я прошёлся по магазинам и посмотрел, чтобы купить. Жизнь такая, что в первую очередь смотришь на цену.

Искал обычную жестяную банку зелёного цвета с привычным названием «Икра лососёвая». Цены разные в разных магазинах — от 15 до 24 рублей. В одном месте нашёл по стоимости чуть меньше 10 рублей. Купил. Жена дома рассмотрела банку и сказала, что это не икра. Для начала предложила почитать состав и рассмотреть этикетку.

Там было написано, что икра «структурированная». А состав! Чего там только нет: лососёвая икорная масса, модифицированный крахмал, экстракт водорослей, крахмальная патока, рыбий жир, куча красителей и ароматизаторов с «Е», растительное масло и пр.

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Нас напрягло предупреждение: «Содержит красители, которые могут оказывать отрицательное воздействие на активность и внимание детей». А как насчёт пожилых людей — может, тоже вредно?

Открыли. Дали попробовать коту, понюхал и отошёл. Несмотря на это, решили рискнуть и попробовать сами. Пахло вроде нормально. Икринки ровной формы, прозрачные. На бутерброде смотрится красиво. Когда жуёшь — оболочка лопается, внутри что-то типа желе. Но съедобно. Подумали, если не знать, что не икра, то можно и не понять, если хорошо не разбираешься.

Посмотрел, конечно, что пишут про эту «структурированную» икру. Она делается из икорной массы с помощью добавок и красителей. Но даже такой продукт ухитряются подделывать. Нашёл сообщение, что в начале декабря этого года в похожей банке вместо структурированной икры продавали подделку. Как во всём этом разобраться — не знаю.

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