Убирали деревья, буксировали авто. Про спасателей и последствия непогоды в Слуцком и других районах области (видео)

За прошедшие сутки спасатели Минской области ликвидировали последствия снегопада — помогали в буксировке автомобилей, пилили упавшие деревья, демонтировали искорёженные строительные конструкции, сообщат пресс-служба.

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Подразделения МЧС выезжали 33 раза в Борисовском, Воложинском, Дзержинском, Копыльском, Крупском, Минском, Пуховичском, Слуцком, Смолевичском, Солигорском, Столбцовском, Стародорожском, Узденском, Червенском районах и Жодино.

Напомним, что выходные 10-11 декабря прошли под знаком оранжевого уровня опасности из-за метели, сильного снега, «гололёдно-изморозевых отложений». С одной стороны, снежные дни подарили случчанам много красоты и ощущения по-настоящему зимней погоды. С другой — стали источником неудобств, а то и вовсе проблем.

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