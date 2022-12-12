Дедушка Мороз и Снегурочка благодарят маленьких случчан за их чудесные письма, видеосообщения и поделки. Пока Дедушка выбирает победителей, а это очень тяжело, потому что хочется отметить всех, мы расскажем, где и как пройдёт праздник.

Когда и где будет праздник

Детская новогодняя вечеринка состоится в клубе Parking, который находится в парке. Дата и время – воскресенье, 25 декабря, 18.00. Для детей будет следующая программа: развлекательная программа, детская дискотека, награждение победителей, сладкий стол. Пока дети будут веселиться в одном зале, для их родителей будет праздник в другом зале – мини-фуршет.

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Кто может попасть на вечеринку

Вечеринка закрытая. Приглашаются участники акции и их родители. А также можно попасть на неё по приглашению организаторов. Накануне утренника организаторы обзвонят всех участников. Если вдруг вам не позвонят, а вы участвовали – звоните (8 033) 318 99 30 (Виктория)

Если ребёнок не выиграл

Если ваш ребёнок не выиграл и его нет в списке тех, кому Дед Мороз подарит подарки, то вы, родители, можете позаботиться об этом сами. Сделать это можно следующим образом. Вы покупаете подарок, заранее связываетесь по номеру (8 033) 318 99 30 (Виктория), предупреждаете и передаёте подарок. На вечеринке Дед Мороз вызовет вашего ребёнка на сцену и поздравит его. Услуга бесплатная.

Кто помогает делать праздник