Дедушка Мороз и Снегурочка благодарят маленьких случчан за их чудесные письма, видеосообщения и поделки. Пока Дедушка выбирает победителей, а это очень тяжело, потому что хочется отметить всех, мы расскажем, где и как пройдёт праздник.
Когда и где будет праздник
Детская новогодняя вечеринка состоится в клубе Parking, который находится в парке. Дата и время – воскресенье, 25 декабря, 18.00. Для детей будет следующая программа: развлекательная программа, детская дискотека, награждение победителей, сладкий стол. Пока дети будут веселиться в одном зале, для их родителей будет праздник в другом зале – мини-фуршет.
Кто может попасть на вечеринку
Вечеринка закрытая. Приглашаются участники акции и их родители. А также можно попасть на неё по приглашению организаторов. Накануне утренника организаторы обзвонят всех участников. Если вдруг вам не позвонят, а вы участвовали – звоните (8 033) 318 99 30 (Виктория)
Если ребёнок не выиграл
Если ваш ребёнок не выиграл и его нет в списке тех, кому Дед Мороз подарит подарки, то вы, родители, можете позаботиться об этом сами. Сделать это можно следующим образом. Вы покупаете подарок, заранее связываетесь по номеру (8 033) 318 99 30 (Виктория), предупреждаете и передаёте подарок. На вечеринке Дед Мороз вызовет вашего ребёнка на сцену и поздравит его. Услуга бесплатная.
Кто помогает делать праздник
- Евгений Романов, директор ночного клуба Parking
- Алёна Аль-Тани
- Андрей Адамчук, представитель пассажирских перевозок «Фаворит 999»
- Анастасия Волотович, директор рекламно-полиграфического центра SIGNUM
- Владислав Шилович, владелец павильона аксессуаров для телефонов в ТЦ «Маяк»
- Валентина Кудёлко, учредитель кафе «Вояж», ресторана Voyage Hall
- Дмитрий Листопад, директор сети магазинов «Еврооптика»
- Наталья Стрекач и Павел Страх, владельцы магазина товаров для праздника «Позитив»
- Игорь Борисовец, владелец сети кофеен «ПРО КОФЕ»
- Екатерина Петриченко, руководитель филиала театра моды Vershina
- Николай и Анна Бортниковы, владельцы кафе «Хонто»
- Дмитрий Ковалёв, директор магазина трикотажной одежды для всей семьи OGMA PLUS
- Многодетная семья Ольги Стрекач