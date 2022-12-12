Как говорили о геноциде представителей двух поколений в Солигорске

9 декабря, в Международный день памяти жертв геноцида, Солигорский краеведческий музей и литературный клуб «Вереск» организовали встречу с учащимися девятых классов СШ №3 и Солигорской гимназии №2.

Документальный материал «Сожжённые судьбы» о геноциде на территории Беларуси показали сотрудницы музея Екатерина Король и Наталья Тупека. Вспоминая Хатынскую трагедию, Тростенец и другие знаковые места, Екатерина Король рассказала о зверских планах фашистской Германии в отношении мирного населения Беларуси. Привела примеры преступлений, совершённых на территории Солигорского района.

Участники литературного клуба «Вереск» показали передвижную выставку «Эхо войны» про жуткие злодеяния фашистов. Как воплощали они план геноцида, разграбления национального богатства, ликвидации населения. Она весь год демонстрируется в Солигорске и за его пределами. Преступления оккупантов по массовости и жестокости не имеют равных в новейшей истории. По оценкам специалистов, Беларусь больше какой-либо другой страны Европы пострадала от этой войны.

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Вспоминали, читали стихи

Участники клуба рассказывали о своих семьях, о героях, переживших лихие военные годы. Без памяти — нет народа, без истории — нет культуры, без культуры — нет духовности, об этом говорили собравшиеся. Я рассказала ребятам о своём дедушке, вернувшимся домой с войны. В память о нём написано стихотворение «Мой дедушка».

Прозвучали стихи собственного сочинения «Партызаны» по картине 14-летней участницы Солигорской художественной школы Дарьи Драгуновой. Стихотворение «Не шукайце вы сабе Радзімы», которое до боли тронуло сердца слушателей. Прозвучали и другие стихотворения. Мария Мордань-Олехнович спела «Довоенное танго».

Мой гонар,

Радзіма, якое прыемнае цёплае слова.

Радзіма, табе ў любові прызнацца гатова.

Радзіма, табой я заўжды ганарусь –

Мая сінявокая Белая Русь!

Алена Разумоўская

Про поисковый клуб

На встрече был показан материал экспедиции в Старобин Солигорского района. По крупицам были собраны сведения о жертвах ВОВ среди мирного населения и захоронениях погибших. В альбом «Эхо войны» вошёл фотоматериал о поисковом клубе имени героя Советского Союза Василия Захаровича Коржа, который уже более 15 лет занимается раскопками и на местах боевых действий. Для чего? Чтобы помнили! В работе клуба принимает активное участие директор музея Виталий Геннадьевич Иванов.

Вывод сделали

Ребята внимательно слушали, они прониклись рассказами участников. Они высказали своё мнение, почему важно быть патриотами своей страны, быть сплочёнными и не позволять искажать историю. Присутствующие почтили память минутой молчания о жертвах геноцида в Великой Отечественной войне.

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