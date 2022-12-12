В сутки 11-12 декабря на территории Беларуси из-за метели, мокрого снега, ледяного дождя и порывистого ветра обледенели провода (более 2 см) и упало более 1200 деревьев на объекты железнодорожной инфраструктуры.
Это привело к отключению линий электроснабжения на отдельных участках Белорусской железной дороги. Общая протяжённость участков, на которых были отмечены сбои в электроснабжении и работе средств сигнализации и связи, составила около 140 км, сообщает пресс-служба БелЖД.
Пострадавших и повреждений подвижного состава в результате падений деревьев и обледенения проводов не было.
Хотя в ремонтных работах участвовали более 600 человек, 20 единиц спецтехники и 5 снегоуборочных машин, 11-12 декабря снежный шквал всё же остановил более 50 пассажирских поездов, которые опаздывали от 15 минут до 5 часов.
Повлияла стихия и на работу грузового подразделения — локомотивы на электротяге также задерживались.
Чтобы уменьшить задержки поездов, на БелЖД заменяли на проблемных участках электроподвижной состав тепловозами. Работы по ликвидации последствий неблагоприятных погодных условий на БелЖД продолжаются.
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