В сутки 11-12 декабря на территории Беларуси из-за метели, мокрого снега, ледяного дождя и порывистого ветра обледенели провода (более 2 см) и упало более 1200 деревьев на объекты железнодорожной инфраструктуры.

Это привело к отключению линий электроснабжения на отдельных участках Белорусской железной дороги. Общая протяжённость участков, на которых были отмечены сбои в электроснабжении и работе средств сигнализации и связи, составила около 140 км, сообщает пресс-служба БелЖД.

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Пострадавших и повреждений подвижного состава в результате падений деревьев и обледенения проводов не было.

Хотя в ремонтных работах участвовали более 600 человек, 20 единиц спецтехники и 5 снегоуборочных машин, 11-12 декабря снежный шквал всё же остановил более 50 пассажирских поездов, которые опаздывали от 15 минут до 5 часов.

Повлияла стихия и на работу грузового подразделения — локомотивы на электротяге также задерживались.

Чтобы уменьшить задержки поездов, на БелЖД заменяли на проблемных участках электроподвижной состав тепловозами. Работы по ликвидации последствий неблагоприятных погодных условий на БелЖД продолжаются.

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