На прошлой неделе прошло заседание Миноблисполкома, где основной темой была безопасность граждан — обсудили Директиву №1 и работу ЖКХ. Тезисно излагаем, что звучало.

О чём говорил Александр Турчин, председатель Миноблисполкома:

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«В последнем номере «Минской правды», в статье, в которой описывался смолевичский случай, приводился пример Финляндии. Рыбак просто не может выйти на лед без жилета и специального зацепа. Теперь возвращаемся к нашей ситуации. Смолевичский райисполком принимает решение о запрете выхода на лед. Но кто его выполняет? Государство должно определить какие-то понятные правила.

Что мы должны сделать в отношении взрослого человека, которому все было разъяснено? А что делать с теми, кто любит выпить и покурить в постели? Да, ходят смотровые комиссии, проводятся рейды. Но надо разделить, где обязанность государства и где зона ответственности человека. И если он находится в трудоспособном возрасте, почему сам не беспокоится о своей безопасности?

Мы как-то легко относимся к детям в социально опасном положении. Ходим, посещаем семьи. А надо принимать более жёсткие меры».

На заседании рассказали, что в Минской области планируется создать медучреждение для кратковременного стационарного лечения людей, зависимых от алкоголя, и нарушающих общественный порядок. Это вопрос проработают до конца этого года. Проработать вопрос председатель облисполкома поручил главному управлению по здравоохранению до конца 2022 года.

По информации комитета по труду, занятости и социальной защите облисполкома, в этом году в области произошло 562 ДТП, в которых пострадали люди; 1210 пожаров — погибло 134 человека; 24 — несчастных случая на производстве; утонули 70 человек.

Личный приём граждан

Как раз 12 и 13 декабря идёт предварительная запись на личный приём граждан к Александру Турчину, который пройдёт в облисполкоме 21 декабря.

Запись можно по телефону (8017) 500 41 31 с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00.

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