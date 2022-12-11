Конфликты, кризисы, неурядицы. Порой кажется, что в мире лишь одни неприятности. А в наши дни — и подавно.

Чтобы добавить щепотку позитива в серые будни, «Кур’ер» и случчанин Владимир Тишкевич запустили рубрику «Прыгоды слуцака». Мы расскажем о самых необычных местах Беларуси, где побывал наш земляк.

Свыше 60 городов синеокой, сотни деревней, памятники природы, архитектуры, истории. Никакой попсы, только реальные приключения. Сегодня мы упростим задачу для тех читателей, которые любят не просто знакомиться с путешествиями, но и повторять их. Ведь в четвёртом выпуске мы представляем соседние с нами районы.

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Никогда не приезжайте в Узду рано утром в субботу. Тем, кто подумал, что «рано утром в субботу» будет лишним, отвечу — не будьте такими пессимистами.

«Зачем вообще ехать в Узду, Копыль или Клецк»? — такой вопрос, скорее всего, будет первым, если вы сообщите другим о своих планах. Большинство думает, что едут туда только к родственникам или близким. Сейчас «Прыгоды слуцака» развенчают миф о туристической непривлекательности соседних с нами райцентров.

Уникальная пирамида в Беларуси, да ещё в крайне необычной локации, древняя усадьба, музей старых тракторов, неоготическое поместье белорусского Теслы, самая развалившаяся усадьба в стране и ещё много чего, о чём вы могли не слышать.

Подъезжаем в Узду ранним субботним утром. Город свободен, словно жителям сказали обязательно оставаться дома. Вопрос, куда припарковать автомобиль, стоит по-другому, нежели для жильцов домов в мегаполисе: выбирай любое место, становись, где хочешь. Почему бы тогда не стать прямо в центре: тут и ресторан, и райисполком, и физкультурно-оздоровительный центр!

Однако наш путь лежит в совсем иное место. Нет, никакого дворца, церкви, озера, парка или усадьбы. Мы идём на местное кладбище.

«Прыгоды слуцака совсем тронулись умом», — может подумать читатель. Не спешите судить строго, ведь именно в таком колоритном месте находится уникальная в стране часовня-усыпальница Завишей в виде египетской пирамиды.

После просмотра такой нестандартной локации возвращение в центр в любом случае улучшит настроение. Тем более, ближе к обеду люди наводнили город после утреннего спокойствия. Магазин, кафе, сквер — куда ни возьми, везде стало многолюдно и по-райцентровски шумно. Самое время двигаться далее, в сторону лицея в Первомайске.

«Ну-ну, куда тебе учиться», — ответит мне скептик. А я и не учиться вовсе, а смотреть сразу три достопримечательности, которые, по счастливому стечению обстоятельств, располагаются на территории Узденского государственного сельскохозяйственного профессионального лицея.

Во-первых, кальвинистский сбор в бывшем поместье «Кухтичи». Во-вторых, усадебно-парковый ансамбль Завишей, где сохранились лишь боковые флигели и парочку хозпостроек. В-третьих, необычный музей одного из символов Беларуси — тракторов.

После такого обилия интересных мест усадьба «белорусского Теслы» учёного-физика Якуба наркевича-Иодко в деревне Наднеман, руины бровара усадьбы Войниловичей в деревне Савичи, рядовая застройка в центре Копыля, Вознесенская церковь здесь же, а также целая россыпь достопримечательностей Клецка (от красного корпуса бывшего госпиталя и бывшего учебного заведения для подготовки раввинов до Воскресенской церкви) уж точно не меркнут. И даже руины в прямом смысле слова усадьбы Радзивиллов в деревне Красная Звезда не затеряются, день удался.

Завершая своё путешествие именно в Клецке, мы взглянули на карту. Расстояние до Несвижа всего в 20 километров натолкнуло нас на мысль: гулять так гулять. Едем в Несвиж. Впрочем, это уже совсем другая история. А сейчас ваши любимые фотографии, которые расскажут больше слов. Наслаждайтесь.

Узда:

Первомайск (Кухтичи):

Наднеман:

Савичи:

Копыль:

Красная Звезда:

Клецк: