Была сварщицей, но уже 30 лет, как зарабатывает на шубах

В прошлом Елена Чайкова — инженер сварочного производства завода «Могливтрансмаш». Сегодня это бизнес-леди из Могилёва. В 2015 году белоруска открыла в родном городе меховое ателье LEFURLE, где шьют и перешивают шубы. В 2018 – ещё одну точку, но уже в Минске. Её «дружба» со швейной машинкой началась ещё в детстве: «Сначала для кукол мастерила, а затем с 7-го класса школы себя одевала, маму, подруг». Как из безобидного хобби у Елены получилось построить большой бизнес, сколько денег нужно, чтобы открыть меховое ателье, что сейчас предпочитают носить белоруски — рассказали Myfin.by.

«Шила на дому около 2-3 шуб в месяц, за работу брала $50»: с чего всё начиналось

Шубы я шью больше 30 лет. Никогда нигде этому не училась, весь мой профессионализм — это долгие годы практики. Научилась работать на швейной машинке действительно ещё в детстве, но шить что-то на продажу начала в 1989 году.

Это были меховые игрушки из мутоновых шуб — так началась моя история работы с мехом. Игрушки возили на продажу в Польшу. Раскупали их, кстати, отлично.

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Как раз в это время в секонд-хендах появились немецкие шубы с хорошими лекалами. Люди их покупали и просили перешить. Вот на немецких шубах мы всей семьей и начали учиться. Мои две дочки тоже помогали: распарывали шубы, настегивали и даже делали правку шкур.

Это уже были 90-е с острым дефицитом практически всего. А советские шубы тогда мало кому были по карману – стоили в то время, как машина. Например, каракулевая шуба стоила 1200 рублей, а однокомнатная квартира – 5000 рублей.

Потом я стала давать объявления в газету «Из рук в руки» о том, что перешиваю и шью шубы. Все я делала сама в домашних условиях, оформилась, как индивидуальный предприниматель. Мех покупала в зверохозяйствах, их в те времена было в разы больше, чем сейчас: многие выращивали нутрий, кроликов например.

Машинка у меня была простая оршанская, они тогда недорого стоили. Конечно, шила она грубовато, но тогда других вариантов не было, приходилось выкручиваться и делать качественно даже в таких условиях. Производила около 2-3 шуб в месяц, за работу брала $50. Клиенты приходили исключительно через сарафанное радио.

«Одного сарафанного радио уже было недостаточно для развития бизнеса»: первое ателье

В 2015 году мы поняли, что рынок изменился. Люди перестали ходить к мастерам на дом. Появилось много китайских дешёвых шуб. Заказывать пошив стало не так выгодно. Одного сарафанного радио уже было недостаточно для развития бизнеса. Нам необходимо было расширяться, захотелось себя показать и выйти на новый уровень. Поэтому мы решились и открыли первое ателье в Могилёве в отдалённом от центра районе Соломинка.

Открытие обошлось в $15000. В эту стоимость вошли:

аренда помещения,

установка сигнализации,

мебель,

изготовление вывески,

дополнительное оборудование.

Наняли 4 швеи. Производственные мощности такого ателье уже позволяли шить или проводить редизайн около 7–10 шуб в месяц. Но число клиентов должно не менялось. Мы решили, что всё дело в расположении, и через год переехали в другое здание в центре города.

И достаточно быстро произошёл ощутимый скачок прибыли. Этому поспособствовала не только более выгодная локация, но и запуск рекламы. Мы поставили лайтпостер с нашим баннером в центре города, и наш рекламный ролик регулярно крутился на местном телевидении.

С ателье мне уже тогда активно помогала моя дочка Валерия. Кстати, тоже получила красный диплом сварщика, а потом попросила меня научить шить — так вот теперь и работаем вместе.

Но, помимо моего обучения, Лера ещё училась у российских и немецких мастеров — ездила на курсы. Сейчас дочь в большей степени занимается административными, финансовыми вопросами и рекламой.

«Аренда дороже в два раза»: открытие ателье в Минске

За 3 года с момента открытия ателье в Могилёве у меня наработалась база клиентов из Минска, которые приезжали ко мне в Могилёв. Но с течением времени тренд изменился и люди перестали ездить на периферию за услугами. И я начала приезжать в Минск сама.

Для удобства мы арендовали небольшое помещение, чтобы можно было там принимать клиентов — проводить примерки. Но в какой-то момент поняли, что нужно и в Минске нанять швей и открыть небольшое ателье, потому что спрос был достаточно высокий.

В 2018 мы открыли ателье в Минске. В его старт мы также вложили около $15 000. Стоимость квадратного метра аренды в столице в два раза дороже, чем в Могилёве, $10 и $5 соответственно. С тех пор я приезжаю в Минск только как дизайнер, чтобы с клиентом встретиться и что-то подкорректировать, — основную работу делают мои сотрудники.

Сейчас практически любую модель можно найти в интернете, в Instagram например, и повторить. Кстати, соцсети очень помогают в продвижении бренда и привлечении клиентов — многим нравятся те модели, которые мы выкладываем, и клиентки просят повторить нечто подобное.

Вкладываемся и в таргетированную рекламу — около $100. Много клиентов приходит из регионов через рекламу. В глубинке «затаились» в шкафах очень дорогие шубы.

Какое-то время мы активно сотрудничали с дизайнерами и участвовали в неделях моды, чтобы продвинуть бренд. Были даже членами Палаты моды. Но это очень энергозатратный и дорогостоящий процесс, который фактически никак не окупается.

До 2019 года мы заработали себе имидж и авторитет, а потом отказались от модных показов. С тех пор острой необходимости участвовать в показах нет. Мы уже всё доказали себе и окружающим.

«Был момент, когда заказов не было вообще»: трудности

Открытие ателье в Минске значительно наши доходы не увеличило, потому что времена изменились — заказывать шубы люди стали гораздо реже, прошла мода на натуральный мех. Поэтому в 2019 году нам пришлось в большей степени сосредоточиться на перешиве старых шуб, а не на пошиве новых. Изменились и модные тенденции — прошёл тренд на натуральные шубы.

Следом грянула пандемия COVID-19, экономический кризис — люди вовсе перестали вкладываться в дорогие вещи. Чтобы получить шубу или дублёнку к ноябрю — декабрю, то есть к основному сезону, заказ необходимо делать весной. А пандемия как раз пришлась на весну.

Был момент, когда заказов не было вообще. Мы сильно ушли в минус, потому что расходы были большие, а доходов — никаких. Пришлось людей в отпуск за свой счёт отпускать.

Ситуация начала выравниваться с 2021 года, но только под конец 2022 года мы вышли на допандемийный уровень заработка.

Отдельная проблема с подбором персонала — все наши швеи, безусловно, имеют профессиональное образование. Но мы также в течение первого года обучали их сами дополнительно. Потому что в Беларуси нет специализированного обучения швей по работе с натуральным мехом.

Вот почему это проблема: на фабриках есть разделение операций, а наши мастера делают изделие от начала до конца. Если ошибиться в крое — изменить больше ничего нельзя, то есть весь труд и дорогостоящий материал просто отправятся в мусорное ведро.

Модные тренды и популярные запросы клиенток

Раньше люди шили шубы на выход: на Новый год, корпоратив и прочие торжества. Родители дарили дочерям меховые изделия как приданое. Шуба была признаком статуса и достатка. Сейчас ей на смену пришли машины, квартиры и прочие атрибуты.

Частая история, когда клиентка говорит: «У меня 15 лет висит шуба, а выбросить не могу — жалко. Хочу подарить дочке, а та отказывается, потому что немодно. Вот она и носит только пуховики и искусственные шубы».

Даже мужчины своим половинкам перестали дарить шубы. Большинство женщин заказывают у нас изделия за собственные деньги. Чаще мужчины приходят с супругой, чтобы шубу перешить, и радуются большой экономии средств семейного бюджета.

Перешив и редизайн — сейчас основной тренд. Цена на подобную услугу — около $350 (в зависимости от сложности работы). Вот почему так происходит: белоруски перестали активно ездить за границу. Например, в Италию, Грецию, Турцию. И привозить оттуда недорогие качественные шубы просто нет возможности на данный момент.

Поэтому люди стали рыться в шкафах, пересматривать гардероб. У многих уже есть одна-две старые шубы, дублёнки, но есть желание сделать из них что-то более современное. Есть клиенты, которые целыми поколениями к нам ходят. Некоторым мы перешивали одну и ту же шубу по несколько раз.

Популярны у нас сейчас заказы и на меховые пледы и прикроватные коврики, сделанные из старых шуб. Можно ещё из остатков меха сшить домашние тапочки или сумку, косынку. Аксессуары из меха тоже довольно часто заказывают.

Из популярных запросов клиентов: шуба в технике интарсия (с добавлением меха нескольких цветов), комбинированные модели со вставками кожи, замши или меха. Всё чаще выбирают комфортные варианты шуб в стиле кэжуал, чтобы и за рулем было удобно. Очень популярны модели оверсайз.

Только одно остаётся неизменным — норка по-прежнему бесспорный лидер среди других видов меха из-за лёгкости и качества. В Европе, например, другой тренд. Там сейчас очень популярны шубы из овчины Керли, которые выглядят как искусственный мех.

«Хотим расти не количественно, а качественно»: планы

Мы крафтовый бизнес. И хотим расти не количественно, а качественно, делая ставку на профессиональный рост. Сейчас мы сфокусированы на сервисе. Стараемся понять нужды клиентов, выгодно сократить их расходы, сохранив при этом и свою прибыль. Например, стараемся расширить пакет предложений: добавляем какие-то бонусы к заказам, проводим акции.

Например, в прошлом году в апреле мы предлагали клиентам услуги со скидкой и подарочным сертификатом на химчистку — это привлекло такой большой поток клиентов, что по сей день наша работа буквально расписана по минутам. Сейчас ноябрь, а мы берём заказы уже на конец февраля.

«Не покупайтесь на дешёвые подделки»: гайд по выбору шуб

– Иногда норка может оказаться вовсе и не норкой. Вот несколько нюансов, на которые стоит обратить внимание при выборе изделия. У натуральной шубы должны быть:

Подпушь – подшивка по краям подола для предохранения меха от обивания.

Правильный и равномерный прокрас.

Гладкая изнанка (это говорит о качестве меха, шершавость — признак дешёвого сырья).

Качественная и надёжно пришитая фурнитура.

Пристально изучите изнанку изделия. Часто шубы шьют с очень маленькими отверстиями, чтобы увеличить площадь шкурки. Такое изделие будет продуваться насквозь. Сейчас встраивают замки, чтобы можно было посмотреть изнанку. Не поленитесь всё проверить.

Ну и важно помнить, что натуральная норковая шуба не может стоить $800. Не покупайтесь на дешёвые подделки. Можете проверить изделие вот таким способом: подуйте на мех, натуральный — должен сам возвращаться в изначальное положение.

Нам, кстати, часто приносят на перешив изделия, изъеденные молью, потому что люди неправильно его хранили. Девушки, запомните: шубу нельзя хранить в пакете. Можно держать её только в дышащем тёмном чехле. Но и с воздухом нельзя перебарщивать. Балкон — точно не подходящее место для хранения изделий из меха. К тому же, доступ прямых солнечных лучей сделает вашу шубку блеклой.