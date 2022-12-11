Стероидная империя Брайана Джонсона рухнула: блогер Liver King, создавший культ здоровой жизни, признался, что обманывал своих фанатов и использовал химию. Мужик годами убеждал миллионы людей есть сырое мясо и заработал на этом состояние, пишет телеграм-канал «Бумеры смотрят телек».

Джонсон и его жена транслировали жизнь по девяти законам: ешь, спи, двигайся, сияй, мëрзни, грейся, борись, люби и коммуницируй. Каждый день Liver King завтракал, обедал и ужинал на камеру сырой печенью, бычьими яйцами и так далее. Остальную пищу парень называл отравленной и призывал отвозить на помойки.

Внешний вид, харизма и профессиональная съёмка сделали своë дело: блогер создал два успешных бренда — Heart & Soil и Ancestral Supplements и зарабатывал на продаже органов животных по $100 млн в год. Но вместо положительных отзывов росло количество хейтеров — поверившим сыроеду людям не удавалось добиться ошеломительных результатов в спорте.

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Секрет мускулов оказался прост: Ютубер More Plates More Dates разоблачил здоровяка и прикрепил письмо Джонсона своему врачу, подтверждающее использование стероидов на $12 тысяч в месяц. Liver King долго отрицал употребление химии, но сейчас раскаялся и выпустил видео. Сказал, что «был в образе» и продвигал жизнь предков, чтобы последователи лучше себя чувствовали.