Выходные 10-11 декабря прошли под знаком оранжевого уровня опасности из-за метели, сильного снега,«гололёдно-изморозевых отложений».

С одной стороны снежные дни подарили случчанам много красоты и ощущения по-настоящему зимней погоды. С другой — стали источником неудобств, а то и вовсе проблем. Собрали фотографии, которые в эти дни делали наши корреспонденты, читатели, а также опубликованы «Слуцким Автоканалом».

Фотографии: Ольга Паздерина, Александр Шелехов, «Слуцкий Автоканал», Елена Бадьина, Алексей Скрынников, Татьяна Дубовик, Александр Лобанок, Алесь Достанко

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Суббота, 10 декабря

Воскресенье, 11 декабря