Красота, «каша», ледяной дождь, ДТП… Как прошли снежные выходные в Слуцке (фото)

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Красота, «каша», ледяной дождь, ДТП... Как прошли снежные выходные в Слуцке (фото)

Выходные 10-11 декабря прошли под знаком оранжевого уровня опасности из-за метели, сильного снега,«гололёдно-изморозевых отложений».

С одной стороны снежные дни подарили случчанам много красоты и ощущения по-настоящему зимней погоды. С другой — стали источником неудобств, а то и вовсе проблем. Собрали фотографии, которые в эти дни делали наши корреспонденты, читатели, а также опубликованы «Слуцким Автоканалом».

Фотографии: Ольга Паздерина, Александр Шелехов, «Слуцкий Автоканал», Елена Бадьина, Алексей Скрынников, Татьяна Дубовик, Александр Лобанок, Алесь Достанко

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Суббота, 10 декабря

Красота, «каша», ледяной дождь, ДТП... Как прошли снежные выходные в Слуцке (фото)

Красота, «каша», ледяной дождь, ДТП... Как прошли снежные выходные в Слуцке (фото)
В городском парке

Красота, «каша», ледяной дождь, ДТП... Как прошли снежные выходные в Слуцке (фото)

Красота, «каша», ледяной дождь, ДТП... Как прошли снежные выходные в Слуцке (фото)

Красота, «каша», ледяной дождь, ДТП... Как прошли снежные выходные в Слуцке (фото)

Красота, «каша», ледяной дождь, ДТП... Как прошли снежные выходные в Слуцке (фото)
Район улицы Магистральной

Красота, «каша», ледяной дождь, ДТП... Как прошли снежные выходные в Слуцке (фото)

Красота, «каша», ледяной дождь, ДТП... Как прошли снежные выходные в Слуцке (фото)
В 11-м городке

Красота, «каша», ледяной дождь, ДТП... Как прошли снежные выходные в Слуцке (фото)

Красота, «каша», ледяной дождь, ДТП... Как прошли снежные выходные в Слуцке (фото)
Район улицы Суворова («Штаны»)
Красота, «каша», ледяной дождь, ДТП... Как прошли снежные выходные в Слуцке (фото)
Район улиц Пушкина-Ленина
Красота, «каша», ледяной дождь, ДТП... Как прошли снежные выходные в Слуцке (фото)
На городском стадионе
Красота, «каша», ледяной дождь, ДТП... Как прошли снежные выходные в Слуцке (фото)
Набережная

Красота, «каша», ледяной дождь, ДТП... Как прошли снежные выходные в Слуцке (фото)

Красота, «каша», ледяной дождь, ДТП... Как прошли снежные выходные в Слуцке (фото)
Район городской поликлиники
Красота, «каша», ледяной дождь, ДТП... Как прошли снежные выходные в Слуцке (фото)
Вид на СШ №11

Воскресенье, 11 декабря

Красота, «каша», ледяной дождь, ДТП... Как прошли снежные выходные в Слуцке (фото)
В центре Слуцка

Красота, «каша», ледяной дождь, ДТП... Как прошли снежные выходные в Слуцке (фото)

Красота, «каша», ледяной дождь, ДТП... Как прошли снежные выходные в Слуцке (фото)

Красота, «каша», ледяной дождь, ДТП... Как прошли снежные выходные в Слуцке (фото)

Красота, «каша», ледяной дождь, ДТП... Как прошли снежные выходные в Слуцке (фото)

Красота, «каша», ледяной дождь, ДТП... Как прошли снежные выходные в Слуцке (фото)

Красота, «каша», ледяной дождь, ДТП... Как прошли снежные выходные в Слуцке (фото)
Магазин №58
Красота, «каша», ледяной дождь, ДТП... Как прошли снежные выходные в Слуцке (фото)
Район ГДК

Красота, «каша», ледяной дождь, ДТП... Как прошли снежные выходные в Слуцке (фото)

Красота, «каша», ледяной дождь, ДТП... Как прошли снежные выходные в Слуцке (фото)
Последствия ледяного дождя

Красота, «каша», ледяной дождь, ДТП... Как прошли снежные выходные в Слуцке (фото)

Красота, «каша», ледяной дождь, ДТП... Как прошли снежные выходные в Слуцке (фото)

 

Красота, «каша», ледяной дождь, ДТП... Как прошли снежные выходные в Слуцке (фото)

Красота, «каша», ледяной дождь, ДТП... Как прошли снежные выходные в Слуцке (фото)
Район центральной площади
Красота, «каша», ледяной дождь, ДТП... Как прошли снежные выходные в Слуцке (фото)
В Слуцком районе

Красота, «каша», ледяной дождь, ДТП... Как прошли снежные выходные в Слуцке (фото)

Красота, «каша», ледяной дождь, ДТП... Как прошли снежные выходные в Слуцке (фото)
ДТП на перекрёстке возле МЦ
Красота, «каша», ледяной дождь, ДТП... Как прошли снежные выходные в Слуцке (фото)
ДТП на развязке в районе деревни Лучники
Красота, «каша», ледяной дождь, ДТП... Как прошли снежные выходные в Слуцке (фото)
Упавшее дерево перед Жилин Бродом