В среду, 7 декабря, появилась шокиру­ющая новость о том, что полиция арестовала 25 человек по подозрению в заговоре с целью свержения власти в Германии.



Арестованные обвиня­ются в том, что создали «террористическую группу, которая поставила перед собой цель преодолеть существующий государственный строй в Германии и заменить его государством собственного типа», говорится в заявлении прокуратуры.

Кто стоит за планируемым переворотом в Германии? Вот что о них известно.

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Движение «Рейхсбюргер»

Известное как ультраправые экстремисты, тоскующие по ушедшей эпохе, движение «Рейхсбюргер» не является чем-то новым в Германии, хотя в последние годы его члены стали более беспокойными.

С 1980‑х годов эта группа представляет собой разрозненную коалицию неонацистов, любителей оружия и теоретиков заговора, которые в конечном итоге ставят под сомнение легитимность Федеративной Республики Германия и отказываются следовать её законам.

Вместо этого они склонны верить в продолжение существования Третьего рейха и часто утверждают, что современная Германия стала не более чем американским вассальным государством в рамках послевоенного периода.

Хотя на протяжении десятилетий подобные мысли оставались на задворках немецкого общества, в последнее время «Рейхсбюргер» набирает всё большую поддержку и, по-видимому, набирает силу благодаря росту других ультраправых групп.

Только с 2017 года число последователей этой группы, по оценкам экспертов, удвоилось с 10 000 до 20 000 человек, причём около 2 000 из них считаются потенциально склонными к насилию. Действительно, в последние годы происходят всё более жестокие столкновения между членами этой группы и немецкими властями.

Наряду с предполагаемым заговором с целью свержения правительства Германии, на группу или тех, кто с ней связан, возлагают ответственность за террористические акты. В последнее время к ним относятся нападения на лиц, ищущих убежища, евреев и других представителей меньшинств.

Кто во главе движения

Генрих XIII, принц Ройсский. 71-летний «принц», арестованный утром 7 декабря, был назван главарём группы. Он представил себя главой нового революционного правительства, если бы переворот произошёл по плану.

Выходец из дома Ройсов, который правил частью Тюрингии около 800 лет, члены семьи отстранились от него из-за его откровенных ультраправых теорий заговора.

В печально известной речи, произнесённой на бизнес-саммите в Цюрихе в 2019 году, Генрих XIII сослался на антисемитскую теорию заговора, согласно которой мировой порядок XX века был создан династией Ротшильдов и масонами. Он также пожаловался, что его собственная династия была «раскулачена» после Первой мировой войны.

«С тех пор как Германия капитулировала, она никогда больше не была суверенной, — сказал он слушателям. — Она стала лишь административной структурой союзников».

71-летний «принц», арестованный утром 7 декабря, был назван главарём группы. Он представил себя главой нового революционного правительства, если бы переворот произошёл по плану. Выходец из дома Ройсов, который правил частью Тюрингии около 800 лет, члены семьи отстранились от него из-за его откровенных ультраправых теорий заговора. В печально известной речи, произнесённой на бизнес-саммите в Цюрихе в 2019 году, Генрих XIII сослался на антисемитскую теорию заговора, согласно которой мировой порядок XX века был создан династией Ротшильдов и масонами. Он также пожаловался, что его собственная династия была «раскулачена» после Первой мировой войны. «С тех пор как Германия капитулировала, она никогда больше не была суверенной, — сказал он слушателям. — Она стала лишь административной структурой союзников». Рюдигер фон Пескаторе. Фон Пескаторе, которого прокуроры называют военным звеном террористической группы, уже командовал десантниками, а затем входил в состав командования сил специального назначения.

Предположительно, он был уволен из армии после продажи бывшего восточногерманского оружия, вышедшего из употребления.

Фон Пескаторе, которого прокуроры называют военным звеном террористической группы, уже командовал десантниками, а затем входил в состав командования сил специального назначения. Предположительно, он был уволен из армии после продажи бывшего восточногерманского оружия, вышедшего из употребления. Биргит Мальсак-Винкеманн. Юрист по образованию была членом ультраправой партии «Альтернатива для Германии» с момента её основания в 2013 году как партии, выступающей против евровалюты.

Будучи депутатом Бундестага с 2017 по 2021 год, она всё чаще выступала против иммиграции и поддерживала теории заговора экстремистской группы QANon.

Кто ещё причастен. Русский след

На данный момент прокуроры назвали ещё несколько человек, которые могли быть причастны к предполагаемому заговору. Одна из них – русская женщина по имени Виталия Б., которую обвиняют в том, что она пыталась способствовать установлению контактов между заговорщиками и российским правительством для обсуждения «нового политического порядка» в Германии.

Считается, что среди членов террористической группы есть бывшие и действующие военнослужащие, которые также вербовали сотрудников полиции. Один из арестованных мужчин был действующим членом спецназа KSK — элитного подразделения немецких вооружённых сил.

Прокуроры говорят, что они установили личности ещё 27 человек, причастных к заговору, поэтому в ближайшее время ожидается появление новых подробностей.