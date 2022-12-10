Поисковый гигант Google назвал темы, ставшие самыми популярными в 2022 году. Чаще всего пользователи по всему миру искали в Google игру-головоломку Wordle. Это «угадайка», которая предлагает раз в день правильно раскрыть слово из пяти букв. Любимая игра Билла Гейтса вошла в топ лучших приложений для платформ Apple в 2022 году, пишет Office life.

Вторым по популярности в мире стал поисковый запрос India vs England (речь о серии матчей в крикет между сборными Индии и Англии). На третьем месте в мире — Ukraine. Четвёртый по популярности запрос — Queen Elizabeth. Пятый снова касается крикета — Ind vs SA.

В категории новостей лидирует запрос Ukraine, на втором — Queen Elizabeth passing (смерть королевы Великобритании), на третьем — Election results (выборы в США).

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В категории людей первое и третье места заняли актёр Джонни Депп и его бывшая жена Эмбер Хёрд (в связи с судебным процессом), второе и пятое — актёр Уилл Смит и шоумен Крис Рок (скандал на вручении «Оскара»), на четвёртом — президент России Владимир Путин.

Среди спортсменов первые три строчки заняли теннисисты Новак Джокович, Рафаэль Надаль и Серена Уильямс, которая завершила карьеру в этом году.