Евро исключили из валютной корзины Беларуси. Что будет с курсом

Нацбанк с 12 декабря исключает евро из корзины валют. Исполнительный директор рейтингового агентства BIK Ratings Андрей Усачев рассказал Office Life, что означает это решение и ждать ли изменений в курсообразовании.

По словам эксперта, такое решение полностью логичное: в корзине должны быть валюты тех стран, с которыми республика больше всего торгует. В результате западных санкций Беларусь переориентировала торговлю на Россию, поэтому доля российского рубля растёт. А расчёты в евро выпали, и он стал в корзине не нужен.

Доля доллара осталась на прежнем уровне, поскольку он применяется в расчётах со странами так называемой дальней дуги — Азии, Африки, Южной Америки, где евро в принципе не используется.

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Что же касается изменения курса рубля к евро, то состав корзины валют на курс влияет незначительно, говорит Усачев.

Курс белорусского рубля зависит от соотношения экспорта и импорта. Сегодня рубль сильный именно за счёт того, что валюты в страну поступает больше, чем тратится. С другой стороны, уже начинают формироваться схемы с параллельным импортом товаров в Беларусь. В дальнейшем стоит ожидать плавного ослабления рубля. Это подтверждает и прогноз по курсу в проекте бюджета на 2023 год, — на уровне 2,78 рубля за доллар.