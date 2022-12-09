Пожилые люди часто падают. Это случается и дома, и на улице. Почему это происходит и как снизить вероятность падения, «Кур’еру» рассказали специалисты Слуцкого зонального центра гигиены и эпидемиологии.

Причины падений пожилых людей можно разделить на внутренние и внешние.

Внутренние причины связаны с возрастными изменениями опорно-двигательного аппарата, органов зрения и сердечно-сосудистой системы.

Внешние причины связаны с неправильной организацией движения, низкой безопасностью жилища, неудобной обувью, отсутствием вспомогательных средств передвижения (трости, ходунки) и т.п.

Почему появляются проблемы с походкой

Проблемы с походкой в пожилом возрасте появляются на фоне неврологических и сосудистых заболеваний, патологии опорно-двигательного аппарата: атрофия мышц, боли в суставах, утрата их гибкости. Приём многих лекарственных препаратов, особенно нескольких одновременно, изменяет состояние сосудистого тонуса, что нередко приводит к падению.

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У кого выше риск падения

Риск падения велик у людей:

которые мало (не более 4-х часов в сутки) находятся в вертикальном положении,

у тех, кто не может сесть и встать без посторонней помощи,

кто находится в подавленном, депрессивном состоянии,

кто страдает синкопальными состояниями (кратковременное отключение сознания).

Немаловажное значение имеют и такие факторы, как гололёд, неровная поверхность дороги, плохая освещённость, отсутствие посторонней помощи у нуждающихся в ней людей и др.

Где чаще падают пожилые люди

В 50% случаев падения происходят дома, особенно часто в ванной комнате и спальне. Многие получают травмы без свидетелей, что лишает их быстрой помощи.

Лечение последствий серьёзных травм, полученных при падении, обходится дорого и больному, и его семье. Человеку приходится пережить психическую травму: заново обрести уверенность в своих физических силах, преодолеть страх повторных падений. Последствиями переломов зачастую бывают потеря независимости, необходимость нанимать сиделку, просить о помощи родных и друзей. Ограничение способности двигаться заставляет выздоравливающего подолгу лежать, что неблагоприятно сказывается на его самочувствии: возникают запоры, пролежни, из-за возрастных нарушений терморегуляции – переохлаждения и пневмонии. У таких больных нередко появляются депрессии.

Предотвращение травм, падений, увечий в пожилом возрасте во многом зависит от самого человека, его образа жизни, поведения и внимания.

Что нужно, чтобы снизить вероятность падения:

Своевременно выявлять и лечить сердечно-сосудистые заболевания, артрозы, остеопорозы. Периодическая проверка зрения и слуха, чтобы производить коррекцию функций поражённого органа. Выполнять дома по назначению врача упражнения для тренировки равновесия и мышц. Поддерживать оптимальную температуру в квартире. Значительные её перепады ухудшают кровоснабжение мозга, что приводит к нарушению координации движений. Совершать ежедневные прогулки (отличный способ — скандинавская ходьба), по возможности — плавать. Не выходить из дома в тёмное время суток, в очень холодную погоду или когда идёт снег и скользко. Зимой брать с собой тросточку или гулять в сопровождении близких. Особенно это важно при спуске с лестницы и подъёме с неё. При возвращении домой в тёмное время суток выбирать маршрут по освещённым местам. Правильно подбирать обувь. Она должна быть свободной, но не слишком большого размера, мягкой и на рифлёной подошве. Использовать правильную мебель. Кровать должна быть не ниже 60 см. Кресла неглубокие, мягкие, спинки кресел – высокими, чтобы была опора для головы. При вставании с кровати следует избегать резких движений. В ванной комнате нужно сделать поручни, опору и специальную скамейку, которая крепится на краю ванны. На полу ванной комнаты обязательно должен быть резиновый коврик.

Отметьте, что вы сделали для себя из этого списка, и внесите изменения в свою жизнь.