В четверг, 8 декабря, в Слуцке произошёл всплеск звонков мошенников пожилым людям. Причём поступали они на стационарные телефоны.

За один час в оперативно-дежурную службу Слуцкого РОВД более 15 человек сообщили о подобных звонках. Об этом сообщает УВД Миноблисполкома.

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Пресс-служба привела в пример звонок пенсионерки из деревни Серяги. Она рассказала, что про обман мошенников её предупредил участковый. «Сегодня мне поступает звонок. Звонит «дочка» плачущим голосом: «Мамочка, я в больнице!». Говорит: «Мамочка, я шла, неправильно переходила дорогу /…/». Звонившая сказала, что у неё требовали 50 тысяч рублей, но она поняла, что это мошенники.

«Многие не поддаются на уловки мошенников, но остаются и те, кто искренне верит в то, что с близкими действительно произошла беда. Ещё раз поговорите со своими родственниками и расскажите о подобных мошеннических схемах», — предупредили правоохранители.

Кому ещё звонили мошенники

Вчера подобные звонки поступали сотрудникам «Кур’ера».

«Мне на домашний телефон звонила непонятная женщина, обращалась на ты, рыдала: «Я в больнице! Я попала в больницу! Помоги срочно! Помоги!» — рассказала наша сотрудница. — Голос был точно незнакомый, а плач показался каким-то неестественным. Поэтому я спокойно начала спрашивать, кто она и куда звонит. Она тут же повесила трубку.

Надо сказать, что мне помогло не поддаться эмоциям то, что я точно знаю, что мой домашний номер вообще никому не известен. Поэтому из близких и знакомых по нему не могли звонить. Но думаю, что другой человек плачу на том конце трубки мог и поверить».

Мошенники даже попали на редакционный стационарный номер «Кур’ера». Пожилая женщина сбивчиво говорила, что попала в больницу. На уточняющий вопрос она бросила трубку.

Читательница «Кур’ера» рассказала, что вахтёру одной из государственных организаций тоже позвонили мошенники. Они сказали, что в больницу попала внучка, и пытались выманить 50 тыс. рублей. Женщина поверила, но её остановил муж, сказав, что надо вначале всё проверить.

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