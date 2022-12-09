На днях я побывала на родительском собрании, а думаю про то, что услышала, уже два дня. Хочу рассказать и другим.

Людей собралось полный актовый зал. Выступала представитель комиссии по делам несовершеннолетних. Говорила про нарушения, которые совершают подростки, и о том, что родители знали об этих фактах.

Когда слово дали судье и она начала говорить, то по моей спине пробежали мурашки. Впрочем, в этом состоянии я находилась всё время, пока она выступала. А ведь она просто зачитала отдельные статьи Уголовного кодекса. Но меня шокировало, что частичная уголовная ответственность за наркотики, кражу, хулиганство наступает с 14 лет! Моему ребёнку недавно исполнилось 14. Выходит, если он по какой-то причине станет участником, например, драки и кто-то сильно пострадает, то его могут посадить на 12 лет! У меня просто в глазах потемнело… Подростка — на 12 лет! Ведь это и жизнь не началась ещё, а можно получить такое наказание!

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Судья рассказала о случаях, которые произошли в Слуцке. Как выпивший 15-летний подросток нанёс пять ударов 18-летнему, тоже пьяному парню, сломал челюсть и получил лишение свободы. Невозможно представить немой укор в глазах своего ребёнка, детство которого ты не уберёг от суда, следствия, камеры… Там ты не сможешь подойти к нему, обнять, прижать к себе, думала я.

Другой случай произошёл на стройке, где подросток нашёл свёрток с патронами, подумал, что они трофейные и забрал домой. Год хранил, потом половину подарил другу на день рождения. Это квалифицировали как незаконное приобретение (нашёл), хранение, перемещение и реализацию (хотя и безвозмездная — подарил) и тоже лишили свободы.

В конце собрания разговор зашёл о разногласиях между родителями. Что родители друг на друга вызывают милицию. Тогда составляется протокол, а дальше в семье проводится соцрасследование со всеми вытекающими последствиями.

Меня поразило, что специалисты предлагали, если у родителей конфликты, скандалы, не получается договориться мирно, лучше разойтись в разные стороны. А ведь у нас так сильна установка, что семью надо сохранять любой ценой. Это заблуждение. Для чего ребёнку слушать этот ор и скандалы? Зачем ему расти в этом аду? Я сама прошла через развод. Помню, как считала всё это стыдным, стеснялась, ругала себя. А сейчас точно знаю, что сделала правильно. Почему женщина с ребёнком должна страдать, терпеть унижения, порой жестокое обращение?

На собрании специалисты предложили свою помощь в решении семейных конфликтов. Мне показалось, что это выход для тех, кому не с кем поделиться своей болью, переживаниями, посоветоваться. Нет денег на консультации психолога. Хотя помощь одиноким матерям в воспитании подростков очень нужна.

После собрания мне было плохо… Откуда подросток мог знать о таких тонкостях и нюансах законодательства? Да, говорят, что незнание закона не освобождает от ответственности. Что сделать, как ребёнку объяснить, что с ним по глупости может такое случиться? Кто из тех, что попали в тюрьму, в детстве или подростком думали, что станут преступниками? Нам кажется, что всё плохое случается где-то далеко, не рядом, нас это не коснётся…

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