Экватор чемпионата мира позади. В субботу, 10 декабря, в рамках 1/4 финала чемпионата мира в Катаре сборная Англии сыграет против сборной Франции. Стартовый свисток прозвучит в 22.00.

Накануне этого матча «Кур’ер» делает свой прогноз на игру.

Первые противостояния между Англией и Францией датируются 1906 годом. Тогда английская сборная громила «трёхцветных» раз за разом, и за четыре товарищеские встречи было забито суммарно более 50-ти голов в одну калитку. По сегодняшним меркам эта цифра немыслимая даже для хоккея. В современных же реалиях команды ни разу не противостояли друг другу на стадии плей-офф — только групповой этап, отборочный турнир и товарищеские матчи.

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Теперь, после небольшого экскурса в историю, перенесёмся в настоящий 2022 год. После этой игры определится та команда, которая точно будет сражаться за медали.

Сборная Англии

В период группового этапа англичанам противостояли три сборные: Ирана, Уэльса и США. С первым и вторым соперником англичане расправились очень легко — 6:2 и 3:0 соответственно, а со сборной США на табло были зафиксированы стартовые нули. В 1/8 финала Англии противостояла более крепкая, по некоторым меркам лучшая команда Африки — сборная Сенегала, правда, без форварда Садио Мане в своём составе, но и тут игроки «туманного Альбиона» не заметили сопротивления оппонента — 3:0.

Заметим, что все победы на турнире у Англии — с разгромным счётом. Из этого вытекает следующее: англичане на этом турнире забивают достаточно много — 12 мячей в четырёх матчах, что является лучшим показателем наряду со сборной Португалии. А пропустили англичане и вовсе только дважды, что в целом является лучшим результатом по показателю разницы забитых и пропущенных мячей на чемпионате мира.

Сборная Франции

Французы, несмотря на большое количество кадровых потерь из-за травм, показывают на турнире отличную игру. Однако в соперниках у них оказывались довольно средние сборные или аутсайдеры чемпионата: Польша, Дания или Австралия (которую французы разгромили со счётом 4:1).

Главным атакующим и в то же время полезным игроком в атаке на данный момент является футболист французского ПСЖ Килиан Мбаппе, который уже отметился 5-ю мячами и двумя ассистентскими передачами, что является лучшим показателем на турнире по системе «гол+пас». Без него в составе французам было бы тяжелее. Даже главный тренер Польши Чеслав Михневич рассыпался в комплиментах в адрес этого нападающего после вылета из 1/8 финала, сказав: «Нет рецепта, как остановить Мбаппе. Никто не знает, ни один тренер не знает, как остановить Килиана в его нынешней форме».

Но если у французов всё хорошо в атаке, то не всё так гладко в защите. У «трёхцветных» есть плохая тенденция — пропускать в каждом матче на чемпионате мира. И если в игре со сборной Австралии отыграться удалось и это являлось больше фактором несыгранности и недопонимания игроков, то вот Англия уже может и не позволить сделать этого. Тем более англичане мало пропускают на турнире.

Тем не менее выделить полуфиналиста в этой паре сложно. У англичан сильное качество — командная, результативная игра (лучшая среди всех сборных), в то время как у других — атакующий потенциал Килиана Мбаппе, Оливье Жиру, Антуана Гризмана. Предполагаем, что команды будут долго вкатываться в игру, будут осторожничать и постепенно проверять друг друга. Класс исполнителей у сборных настолько высок, что любая ошибка может стать фатальной, а на стадии плей-офф рисковать нельзя. Плюс, пока игроки свежие, они будут успешно отыгрывать в обороне.

Прогноз «Кур’ера» — тотал первого тайма — меньше 1.

Коэффициенты букмекерской конторы «Марафон» на этот матч следующие: Победа Англии – 3,35. Ничья – 3,34. Победа Франции – 2,48.

Букмекерская контора «Марафон» предлагает 0% маржу, а значит – повышенные коэффициенты на предстоящий матч.