Дарья живёт в Омговичах, учится в 11-м классе, а после школы планирует выучиться на юриста. Девушка ведёт страничку во «ВКонтакте» и Instagram, где рассказывает о своей деревне и объединяет односельчан на добрые дела.

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