На Слуцком рынке большой выбор солений и квашений. Бочковые помидоры, огурцы и капуста — по 5 рублей за килограмм. Перец болгарский продаётся по такой же цене, как и испанская хурма — 8,50 рубля за килограмм. Цены указаны по состоянию на 14 часов четверга, 8 декабря.

Овощи

Капуста белокочанная – 0,8 руб за 1 кг

Картофель – 1,06 руб за 1 кг

Морковь – 1 руб за 1 кг

Свёкла – 0,82 руб за 1 кг

Лук — 1 руб за 1 кг

Перец болгарский сладкий красный — 8,50 руб за 1 кг

Зелень в ассортименте — 15 руб за 1 кг

Фрукты

Виноград «киш-миш» – 6,50 руб за 1 кг

Виноград «Молдова» – 5 руб за 1 кг

Яблоки – 2 руб за 1 кг

Лимоны – 5 руб за 1 кг

Хурма испанская – 6,50 и 8,50 руб за 1 кг (разные страны)

Хурма узбекская – 4,50 руб за 1 кг

Хурма азербайджанская – 5,50 руб за 1 кг

Мандарины – 5,80-9 руб за 1 кг (в зависимости от страны-поставщика)

Гранат — 6,50 руб за 1 кг

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