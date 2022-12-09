На Слуцком рынке большой выбор солений и квашений. Бочковые помидоры, огурцы и капуста — по 5 рублей за килограмм. Перец болгарский продаётся по такой же цене, как и испанская хурма — 8,50 рубля за килограмм. Цены указаны по состоянию на 14 часов четверга, 8 декабря.
Овощи
- Капуста белокочанная – 0,8 руб за 1 кг
- Картофель – 1,06 руб за 1 кг
- Морковь – 1 руб за 1 кг
- Свёкла – 0,82 руб за 1 кг
- Лук — 1 руб за 1 кг
- Перец болгарский сладкий красный — 8,50 руб за 1 кг
- Зелень в ассортименте — 15 руб за 1 кг
Фрукты
- Виноград «киш-миш» – 6,50 руб за 1 кг
- Виноград «Молдова» – 5 руб за 1 кг
- Яблоки – 2 руб за 1 кг
- Лимоны – 5 руб за 1 кг
- Хурма испанская – 6,50 и 8,50 руб за 1 кг (разные страны)
- Хурма узбекская – 4,50 руб за 1 кг
- Хурма азербайджанская – 5,50 руб за 1 кг
- Мандарины – 5,80-9 руб за 1 кг (в зависимости от страны-поставщика)
- Гранат — 6,50 руб за 1 кг
Разное
- Капуста бочковая – 5 руб за 1 кг
- Помидоры бочковые – 5 руб за 1 кг
- Огурцы бочковые – 5 руб за 1 кг
- Капуста «прованская» – 7 руб за 1 кг
- Рулетики из квашеной капусты – 9 руб за 1 кг
- Свёкла, морковка «по-корейски» – 7 руб за 1 кг
- Чеснок мочёный – 20 руб за 1 кг
- Перец солёный — 15 руб за 1 кг