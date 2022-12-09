На Слуцком рынке большой выбор солений и квашений. Бочковые помидоры, огурцы и капуста — по 5 рублей за килограмм. Перец болгарский продаётся по такой же цене, как и испанская хурма — 8,50 рубля за килограмм. Цены указаны по состоянию на 14 часов четверга, 8 декабря.

Овощи

  • Капуста белокочанная – 0,8 руб за 1 кг
  • Картофель – 1,06 руб за 1 кг
  • Морковь – 1 руб за 1 кг
  • Свёкла – 0,82 руб за 1 кг
  • Лук — 1 руб за 1 кг
  • Перец болгарский сладкий красный — 8,50 руб за 1 кг
  • Зелень в ассортименте — 15 руб за 1 кг

Фрукты

  • Виноград «киш-миш» – 6,50 руб за 1 кг
  • Виноград  «Молдова»  – 5 руб за 1 кг
  • Яблоки – 2 руб за 1 кг
  • Лимоны – 5 руб за 1 кг
  • Хурма испанская – 6,50 и 8,50 руб за 1 кг (разные страны)
  • Хурма узбекская – 4,50 руб за 1 кг
  • Хурма азербайджанская – 5,50 руб за 1 кг
  • Мандарины – 5,80-9 руб за 1 кг (в зависимости от страны-поставщика)
  • Гранат — 6,50 руб за 1 кг

Разное

  • Капуста бочковая – 5 руб за 1 кг
  • Помидоры бочковые – 5 руб за 1 кг
  • Огурцы бочковые – 5 руб за 1 кг
  • Капуста «прованская» – 7 руб за 1 кг
  • Рулетики из квашеной капусты – 9 руб за 1 кг
  • Свёкла, морковка «по-корейски» – 7 руб за 1 кг
  • Чеснок мочёный – 20 руб за 1 кг
  • Перец солёный — 15 руб за 1 кг