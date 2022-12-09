В нём вы встретите енотов, носух, лис, полярную лису, енотовидную собаку, игуану, крокодила, шиншиллу, разные виды тараканов, агаму и многое другое…

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Адрес: г Слуцк, ул. Богдана Хмельницкого, 47Г, 3 этаж (здание большого магазина «Хит»)

Время работы: с 11:00 до 20:00 без обеда

Стоимость входных билетов:

10 руб детский

12 руб взрослый

Деткам до 1 года БЕСПЛАТНО!

Зверушек можно покормить:

3 руб стакан с лакомством

5 руб большой стакан с лакомством

10 руб корзина с лакомством

Телефон для справок: +375 (44) 566-08-63

Инстаграм: @mini_zoo_zveryata

ИП Полещук А.И. УНП 491558912