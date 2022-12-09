В нём вы встретите енотов, носух, лис, полярную лису, енотовидную собаку, игуану, крокодила, шиншиллу, разные виды тараканов, агаму и многое другое…

Адрес: г Слуцк, ул. Богдана Хмельницкого, 47Г, 3 этаж (здание большого магазина «Хит»)

Время работы: с 11:00 до 20:00 без обеда

Стоимость входных билетов:

  • 10 руб детский
  • 12 руб взрослый
  • Деткам до 1 года БЕСПЛАТНО!

Зверушек можно покормить:

  • 3 руб стакан с лакомством
  • 5 руб большой стакан с лакомством
  • 10 руб корзина с лакомством

Телефон для справок: +375 (44) 566-08-63
Инстаграм: @mini_zoo_zveryata

ИП Полещук А.И. УНП 491558912