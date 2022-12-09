В нём вы встретите енотов, носух, лис, полярную лису, енотовидную собаку, игуану, крокодила, шиншиллу, разные виды тараканов, агаму и многое другое…
Адрес: г Слуцк, ул. Богдана Хмельницкого, 47Г, 3 этаж (здание большого магазина «Хит»)
Время работы: с 11:00 до 20:00 без обеда
Стоимость входных билетов:
- 10 руб детский
- 12 руб взрослый
- Деткам до 1 года БЕСПЛАТНО!
Зверушек можно покормить:
- 3 руб стакан с лакомством
- 5 руб большой стакан с лакомством
- 10 руб корзина с лакомством
Телефон для справок: +375 (44) 566-08-63
Инстаграм: @mini_zoo_zveryata
ИП Полещук А.И. УНП 491558912