8 декабря жителям Слуцка, в большей части пожилым и престарелым, массово поступали звонки телефонных мошенников, которые под разными предлогами (чаще всего «дочь попала в ДТП») просили передать курьеру значительные суммы денег.

В четверг в оперативно-дежурную часть РОВД в течение одного часа поступило более 20 сообщений о таких звонках.

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К счастью, граждане в большинстве своём реагируют правильно и не поддаются на уловки мошенников. Но всё же в двух случаях доверчивых пожилых женщин удалось обмануть.

В 13.36 жительнице Слуцка 1958 года рождения позвонила девушка и представилась внучкой, сообщила, что попала в ДТП и находится в больнице. Женщина сама передала прибывшему курьеру 7 000 долларов США и 1 000 евро.

Аналогичный звонок в 10.30 поступил жительнице Слуцка 1946 года рождения, которая передала курьеру 8 000 рублей.

Будьте бдительны!

Не поддавайтесь на уловки мошенников, не передавайте и не переводите деньги. Проведите беседы с родственниками!