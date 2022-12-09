Илья Чижик мечтает о мире и приборе для выжигания по дереву. Алёна Хамраева — о кофте с котятами. А Полина Давидович — о новом телефоне.

«Мечта о мире в мире»

«Здравствуй, дорогой Дедушка Мороз! Меня зовут Чижик Илья. Я учусь в 3 «А» классе СШ № 10. Мне 9 лет.

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В этом году я делал много полезных дел. Помогал делать уборку дома: пылесосил, развешивал бельё, мыл посуду. Открывал ворота для въезда машины. Поливал цветы, кормил домашних животных. Угощал друзей и родителей разными вкусностями.

Самое главное: каждый день перед сном я читаю молитву за мир на земле, которую сам придумал.

Мой подарок для тебя – это новогодний венок из ярких шишек. Я сделал его с родителями, чтобы твоё настроение было таким же радостным.

Мне бы очень хотелось прибор для выжигания по дереву. Я научусь и обязательно выжгу «Пусть будет мир!»

«Хочу кофточку с котятами»

«Здравствуй, Дедушка Мороз. Меня зовут Хамраева Алёна. Мне 6 лет. Я пошла в 1-й класс. Я слушаюсь маму и помогаю ей. Я хожу в театральный кружок. Дедушка, не болей. Хочу, чтобы у меня была кофточка (рост 134) с котятами. Спасибо. С Новым годом!»

«Дедушка Мороз, я в тебя очень сильно верю»

«Здравствуй, Дедушка Мороз! Меня зовут Полина Давидович. Мне 8 лет, скоро 9. Я учусь в школе № 6 в 3 «В» классе. Мне там нравится. Оценки у меня 10, 9, а иногда и 8.

У меня очень добрая учительница Екатерина Анатольевна. Я увлекаюсь вокалом, рисованием (учусь сама), ещё хожу на «Стендап». У меня есть брат Матвей, ему ещё 5 лет. Он очень игривый, озорной, любит покушать.

Я желаю моей семье много-много денежек, счастья и терпения. Дедушка Мороз, я тебе желаю много-много терпения и чтобы твои эльфы тебя слушались. Я очень хочу на Новый год новый телефон. Я целый год старалась хорошо себя вести, но иногда маму и папу не слушалась. Дедушка Мороз, я в тебя очень сильно верю, я тебя очень сильно люблю!»

Как стать участником

В конкурсе участвуют дети от 3 до 12 лет. Письма пишут дети, а не родители. Принимаем и видео.

В письме или видео Дедушка Мороз хочет прочитать (услышать):

имя, фамилия ребёнка, возраст;

чем занимался весь год, как вёл себя, как учился, кому помогал, что хорошего и не очень сделал;

какой подарок желает к Новому 2023 году (этот пункт прежде всего на заметку родителям);

поздравление с наступающим Новым годом.

Дедушке будет приятно получить и новогодний подарок (например, рисунок или поделка), но это не обязательно. Главное — он должен быть сделан руками ребёнка при минимальной помощи родителей.

В конце письма обязательно указать номера телефонов родителей для связи.

Письма присылайте:

на почтовый адрес: Слуцк-9, а/я 18 или г.Слуцк, ул. Ленина, 128−4;

на электронный адрес: vika@kurjer.info;

приносите в редакцию по адресу: г. Слуцк, ул. Ленина, 128−4.

Видео присылайте:

на электронную почту: vika@kurjer.info;

в Instagram @kurjer;

на Viber (+375 33) 318 99 30.

Кто помогает делать праздник

1. Евгений Романов, директор ночного клуба Parking

2. Алёна Аль-Тани

3. Андрей Адамчук, представитель пассажирских перевозок «Фаворит 999»

4. Анастасия Волотович, директор рекламно-полиграфического центра SIGNUM

5. Владислав Шилович, владелец павильона аксессуаров для телефонов в ТЦ «Маяк»

6. Валентина Кудёлко, учредитель кафе «Вояж», ресторана Voyage Hall

7. Дмитрий Листопад, директор сети магазинов «Еврооптика»

8. Наталья Стрекач и Павел Страх, владельцы магазина товаров для праздника «Позитив»

9. Игорь Борисовец, владелец сети кофеен «ПРО КОФЕ»

10. Екатерина Петриченко, руководитель филиала театра моды Vershina

11. Николай и Анна Бортниковы, владельцы кафе «Хонто»

12. Дмитрий Ковалёв, директор магазина трикотажной одежды для всей семьи OGMA PLUS

13. Многодетная семья Ольги Стрекач