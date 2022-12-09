Илья Чижик мечтает о мире и приборе для выжигания по дереву. Алёна Хамраева — о кофте с котятами. А Полина Давидович — о новом телефоне.
«Мечта о мире в мире»
«Здравствуй, дорогой Дедушка Мороз! Меня зовут Чижик Илья. Я учусь в 3 «А» классе СШ № 10. Мне 9 лет.
В этом году я делал много полезных дел. Помогал делать уборку дома: пылесосил, развешивал бельё, мыл посуду. Открывал ворота для въезда машины. Поливал цветы, кормил домашних животных. Угощал друзей и родителей разными вкусностями.
Самое главное: каждый день перед сном я читаю молитву за мир на земле, которую сам придумал.
Мой подарок для тебя – это новогодний венок из ярких шишек. Я сделал его с родителями, чтобы твоё настроение было таким же радостным.
Мне бы очень хотелось прибор для выжигания по дереву. Я научусь и обязательно выжгу «Пусть будет мир!»
«Хочу кофточку с котятами»
«Здравствуй, Дедушка Мороз. Меня зовут Хамраева Алёна. Мне 6 лет. Я пошла в 1-й класс. Я слушаюсь маму и помогаю ей. Я хожу в театральный кружок. Дедушка, не болей. Хочу, чтобы у меня была кофточка (рост 134) с котятами. Спасибо. С Новым годом!»
«Дедушка Мороз, я в тебя очень сильно верю»
«Здравствуй, Дедушка Мороз! Меня зовут Полина Давидович. Мне 8 лет, скоро 9. Я учусь в школе № 6 в 3 «В» классе. Мне там нравится. Оценки у меня 10, 9, а иногда и 8.
У меня очень добрая учительница Екатерина Анатольевна. Я увлекаюсь вокалом, рисованием (учусь сама), ещё хожу на «Стендап». У меня есть брат Матвей, ему ещё 5 лет. Он очень игривый, озорной, любит покушать.
Я желаю моей семье много-много денежек, счастья и терпения. Дедушка Мороз, я тебе желаю много-много терпения и чтобы твои эльфы тебя слушались. Я очень хочу на Новый год новый телефон. Я целый год старалась хорошо себя вести, но иногда маму и папу не слушалась. Дедушка Мороз, я в тебя очень сильно верю, я тебя очень сильно люблю!»
Как стать участником
В конкурсе участвуют дети от 3 до 12 лет. Письма пишут дети, а не родители. Принимаем и видео.
В письме или видео Дедушка Мороз хочет прочитать (услышать):
- имя, фамилия ребёнка, возраст;
- чем занимался весь год, как вёл себя, как учился, кому помогал, что хорошего и не очень сделал;
- какой подарок желает к Новому 2023 году (этот пункт прежде всего на заметку родителям);
- поздравление с наступающим Новым годом.
Дедушке будет приятно получить и новогодний подарок (например, рисунок или поделка), но это не обязательно. Главное — он должен быть сделан руками ребёнка при минимальной помощи родителей.
В конце письма обязательно указать номера телефонов родителей для связи.
Письма присылайте:
- на почтовый адрес: Слуцк-9, а/я 18 или г.Слуцк, ул. Ленина, 128−4;
- на электронный адрес: vika@kurjer.info;
- приносите в редакцию по адресу: г. Слуцк, ул. Ленина, 128−4.
Видео присылайте:
- на электронную почту: vika@kurjer.info;
- в Instagram @kurjer;
- на Viber (+375 33) 318 99 30.
Кто помогает делать праздник
1. Евгений Романов, директор ночного клуба Parking
2. Алёна Аль-Тани
3. Андрей Адамчук, представитель пассажирских перевозок «Фаворит 999»
4. Анастасия Волотович, директор рекламно-полиграфического центра SIGNUM
5. Владислав Шилович, владелец павильона аксессуаров для телефонов в ТЦ «Маяк»
6. Валентина Кудёлко, учредитель кафе «Вояж», ресторана Voyage Hall
7. Дмитрий Листопад, директор сети магазинов «Еврооптика»
8. Наталья Стрекач и Павел Страх, владельцы магазина товаров для праздника «Позитив»
9. Игорь Борисовец, владелец сети кофеен «ПРО КОФЕ»
10. Екатерина Петриченко, руководитель филиала театра моды Vershina
11. Николай и Анна Бортниковы, владельцы кафе «Хонто»
12. Дмитрий Ковалёв, директор магазина трикотажной одежды для всей семьи OGMA PLUS
13. Многодетная семья Ольги Стрекач