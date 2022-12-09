На первом этаже инфекционного отделения Слуцкой ЦРБ завершился ремонт. Остались небольшие доработки, которые не влияют на функционирование отделения.

Напомним, что второй этаж отделения сделали в 2021 году. Ремонт первого провели за счёт материальной помощи сельхозпредприятий района. Также деньгами помогли Слуцкий мясокомбинат и «Слуцкторг», добавил Николай Луцевич, заведующий инфекционным отделением Слуцкой ЦРБ.

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Слуцк, больница, ЦРБ, инфекционное отделение
Фотографии: s-k.by

Слуцк, больница, ЦРБ, инфекционное отделение

Слуцк, больница, ЦРБ, инфекционное отделение

Слуцк, больница, ЦРБ, инфекционное отделение

Слуцк, больница, ЦРБ, инфекционное отделение

Слуцк, больница, ЦРБ, инфекционное отделение

Слуцк, больница, ЦРБ, инфекционное отделение

Слуцк, больница, ЦРБ, инфекционное отделение

Слуцк, больница, ЦРБ, инфекционное отделение

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