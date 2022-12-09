На первом этаже инфекционного отделения Слуцкой ЦРБ завершился ремонт. Остались небольшие доработки, которые не влияют на функционирование отделения.

Напомним, что второй этаж отделения сделали в 2021 году. Ремонт первого провели за счёт материальной помощи сельхозпредприятий района. Также деньгами помогли Слуцкий мясокомбинат и «Слуцкторг», добавил Николай Луцевич, заведующий инфекционным отделением Слуцкой ЦРБ.

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