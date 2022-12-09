Читательница «Кур’ера» рассказала, что предпочитает покупать свинину в фирменных магазинах мясокомбинатов, потому что там мясо дешевле. Мы посмотрели перед новогодними праздниками, сколько стоит этот охлаждённый продукт в Слуцке.

Для обзора взяли сетевые магазины и фирменные торговые объекты мясокомбинатов. Стоимость зафиксирована 7 и 8 декабря 2022 года.

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Сколько стоит мясо свинины и полуфабрикаты (цена за 1 кг):

свинина на кости — от 8,51 до 10,49 рубля;

грудинка бескостная — от 10,49 до 11,99 рубля;

грудинка мясокостная — 10,39 рубля;

корейка — от 13,59 до 13,99 рубля;

свиная вырезка — от 13,88 до 17,99 рубля;

свинина для запекания — 12,49 рубля;

свинина для жаркого — 12,49 рубля;

свинина для тушения — 16,9 рубля;

полендвицы — от 15,59 до 15,99 рубля;

свиные рёбра — от 4,89 до 10,59 рубля;

шейная часть — от 15,23 до 17,99 рубля;

тазобедренная/лопаточная часть — от 11,99 до 12,69 рубля;

голяшка (рулька) — от 3,74 до 7,08 рубля.

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