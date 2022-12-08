В редакцию «Кур’ера» пришло письмо от 82-летней случчанки Инны Кобловой, которая проживает в районе «Льнозавода».

Женщина подняла вопрос медицинского обслуживания — нет участкового, поэтому нужен хотя бы врач, «которому можно было бы позвонить насчёт лекарств или каких-то несложных вопросов, чтобы не записываться на приём и не ехать на двух автобусах в поликлинику. Тем более сейчас, когда эпидемия вирусных заболеваний начинается».

Елена Малишевская, заведующая поликлиникой по обслуживанию взрослого населения Слуцкой ЦРБ, пояснила, что на 9-м участке (это район «Льнозавода» и 12-й городок) действительно нет участкового врача, потому что не хватает кадров.

«В 2023 году должны приступить к работе четыре врача, которые в настоящее время находятся в декретных отпусках (всего таких 9), с августа — врач-интерн. Поэтому проблему постараемся решить. И тем более по 9-му участку, который достаточно большой. Пока есть возможность вызвать дежурного врача общей практики», — сказала она.

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