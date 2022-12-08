В среду, 7 декабря, около 18.50 на 62-м км трассы Р23 «Минск-Микашевичи» 40-летний житель Солигорска на автомобиле «Тойота Авенсис» выехал на встречную полосу и столкнулся с «Мерседесом» и «Киа», сообщает mlyn.by.

По предварительной информации, солигорчанин неправильно выбрал скорость движения, не учёл снегопад, не справился с управлением легковушки, поэтому выехал на полосу встречного движения. У него не было допуска к участию в дорожном движении.

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За рулём «Мерседеса Бенц Актрос» был 28-летний житель Брестской области, а «Киа Оптима» — 31-летний гражданин России.

В результате ДТП пострадали пассажиры автомобиля «Киа» — 31-летняя женщина и годовалый ребёнок, которые госпитализированы. По факту аварии проводится проверка.

Пострадавший ребёнок находился в детском автокресле и был пристёгнут ремнём безопасности. Возможно, это помогло избежать серьёзных травм.

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