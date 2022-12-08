«Слуцк являлся островком православия в окружении католических земель»

В среду, 7 ноября, слушатели лекций по краеведению, которые проводит Слуцкая епархия при содействии газеты «Кур’ер», послушали увлекательный и насыщенный любопытными фактами рассказ историка Андрея Попова.

Речь шла о духовном и культурном влиянии православной церкви на развитие города Слуцка в 15-17 веках. Удивительно, но именно церковь в те времена выполняла роль социального управления. При монастырях были больница, школа, богадельни. Церковь занималась распространением литературы и эталонами весов.

Правление православной династии Рюриковичей сменилось периодом правления православных Олельковичей (1393-1612 гг.). На первой схеме можно увидеть, в каких границах и какие значимые сооружения были в Слуцке в 15 веке. Слуцкие князья имели тесные духовные связи с московским княжеством.

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На следующем плане видно, как город расширяется, появляются новые церкви. Так называемый сейчас «Остров» тогда имел все атрибуты городского поселения.

Схема последняя показывает, что Слуцк представляет собой город-крепость. По сути дела, он переживал период расцвета.

Слуцк в те времена являлся островком православия в окружении католических земель. В городе не было других центров учений, кроме православия.

Можно сказать, что венцом более двух веков православной жизни Слуцка стало правление Софии, княгини Слуцкой. Прошло четыре столетия, а мы до сих пор духовно питаемся наследием эпохи правления Олельковичей.

Лекция была выслушана с огромным интересом, и обсуждения продолжались даже после «звонка».

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