В Слуцке начали устанавливать главную ёлку города. Фото

Ольга Паздерина
-
0
Новый год, новогодняя елка, Слуцк
Фотографии: Ольга Паздерина

В четверг, 8 декабря, в Слуцке на центральной площади перед зданием райисполкома работники ЖКХ начали устанавливать каркас для главной новогодней ёлки.

Новый год, новогодняя елка, Слуцк

Реклама

Новый год, новогодняя елка, Слуцк

Новый год, новогодняя елка, Слуцк

Новый год, новогодняя елка, Слуцк

Новый год, новогодняя елка, Слуцк

Новый год, новогодняя елка, Слуцк

Новый год, новогодняя елка, Слуцк

Новый год, новогодняя елка, Слуцк

Новый год, новогодняя елка, Слуцк

Напомним, что в прошлом году работы начались 13 декабря.

Делитесь с нами интересными фактами о жизни города или деревни нашего региона, мнениями, рассказывайте об интересных людях! Для этого позвоните редактору отдела писем: (+375) 25 663 74 40 (Елена), до 17.00 в рабочие дни, или пишите в редакцию: info@kurjer.info, в Instagram, «ВКонтакте», «Одноклассники», в Telegram-бот. Свежие новости, истории из региона получите на дом при подписке на газету всего за 5,87 руб. в месяц! Как оформить подписку — здесь.