В четверг, 8 декабря, в Слуцке на центральной площади перед зданием райисполкома работники ЖКХ начали устанавливать каркас для главной новогодней ёлки.

Реклама

Напомним, что в прошлом году работы начались 13 декабря.

Делитесь с нами интересными фактами о жизни города или деревни нашего региона, мнениями, рассказывайте об интересных людях! Для этого позвоните редактору отдела писем: (+375) 25 663 74 40 (Елена), до 17.00 в рабочие дни, или пишите в редакцию: info@kurjer.info, в Instagram, «ВКонтакте», «Одноклассники», в Telegram-бот. Свежие новости, истории из региона получите на дом при подписке на газету всего за 5,87 руб. в месяц! Как оформить подписку — здесь.