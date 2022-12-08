Любанский райисполком зарегистрировал новое юрлицо — ОАО «Недра Нежин». Сведения об этом есть в Едином госрегистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Как следует из записи в регистре, ОАО «Недра Нежин» (по-белорусски — ААТ «Нетры Нежын») было зарегистрировано 22 ноября в Реченском сельсовете Любанского района на 4 км юго-восточнее деревни Обчин. Там же, юго-восточнее Обчина, находится Нежинский горно-обогатительный комбинат, который строила компания «Славкалий».

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Вид деятельности «Недра Нежин» — добыча минерального сырья для химических производств и производства удобрений.

По постановлению Совмина от 5 декабря в управляющий орган «Недра Нежин» назначили представителей государства: замминистра архитектуры и строительства Александра Шваюнова, первого замминистра финансов Дмитрия Кийко, первого замминистра экономики Юрия Чеботаря и первого зампредседателя Госкомимущества Петра Бровкина.

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