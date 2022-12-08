День прав человека отмечается практически во всех странах мира. В этот раз мы решили взглянуть на права человека в Германии.
Основной Закон Германии (Grundgesetz) — это Конституция ФРГ. В нём прописаны правила, которые действуют для каждого, кто проживает в стране.
При этом ни один из законов не может идти вразрез с Основным Законом Германии. Например, Уголовный кодекс или закон о предоставлении убежища не могут содержать положений, противоречащих Grundgesetz, так как он — самый важный закон в Германии и стоит выше всех остальных нормативных актов.
Основной Закон Германии состоит из 146 разделов. В первых 19-ти статьях прописаны основные права — Grundrechte. Это важнейшие права человека, которые обеспечивают ему защиту от произвола, несправедливости и насилия со стороны государства. Часть этих основных прав распространяется на всех, кто проживает в Германии, вне зависимости от статуса пребывания.
За соблюдением Основного Закона Германии следит Федеральный конституционный суд (Bundesverfassungsgericht). Внести в него какие-либо изменения достаточно сложно.
Какие основные права человека существуют в Германии?
- Статья 1: Защита человеческого достоинства. Это самый важный раздел Основного Закона Германии. Он распространяется на все остальные основные права. В нём говорится, что каждый человек имеет ценность и его достоинство должно находиться под защитой.
- Статья 2: Свобода личности. Каждый имеет право на жизнь и физическую неприкосновенность. Свобода личности неприкосновенна. Вмешательство в эти права допустимо только на основании закона. Все люди в стране свободны. Каждый имеет право жить так, как ему/ей/им хочется. Правда, никому не позволено жить так, чтобы при этом нарушались законы или права других людей. Во второй статье также прописано, что никто не имеет права наносить людям телесные повреждения или убивать их.
- Статья 3: Равенство перед законом. Все люди имеют равные права. Никого нельзя подвергать дискриминации из-за происхождения, языка, пола, вероисповедания, цвета кожи, сексуальной идентичности или ограниченных возможностей. Задача государства — позаботиться о том, чтобы никто не ощущал на себе дискриминацию.
- Статья 5: Свобода слова и печати. Гарантирует право свободно высказывать своё мнение, а средствам массовой информации — работать без ограничений. Никто не может запретить людям как выражать своё мнение, так и критиковать правительство страны. В средствах массовой информации не должно быть цензуры, то есть никто не имеет права запрещать ту или иную тему. Отсутствие возможности говорить открыто и сообщать обо всём приведёт к тому, что проблемы останутся незамеченными, а коррупция и произвол начнут беспрепятственно распространяться.
- Статья 8: Свобода собраний. Все граждане Германии имеют право устраивать собрания и в них участвовать. Собрания можно проводить как в помещении, так и на улице. При проведении собраний на улице их необходимо предварительно зарегистрировать. Их также могут запретить. Например, если есть вероятность, что они перерастут в беспорядки или приведут к насилию. Однако такое случается очень редко. Как правило, государство обязано обеспечить возможность проведения демонстраций. На собраниях люди имеют право говорить свободно и критиковать правительство. Оружие запрещено.
- Статья 9: Свобода объединений. Все граждане Германии имеют право создавать союзы и общества. Однако запрещено создавать союзы, которые нарушают закон, например, объединение правых экстремистов или террористов.
- Статья 10: Тайна переписки. Никто не имеет права без разрешения читать бумажные или электронные письма, сообщения, прослушивать телефонные разговоры, открывать посылки. Правда, есть одно исключение: если кто-то готовится совершить преступление, полиция вправе читать его письма и сообщения, а также прослушивать телефонные разговоры. Но для этого необходимо получить разрешение суда и иметь веские основания для подозрений.
- Статья 14: Право собственности. Любая собственность в стране находится под защитой государства. Никто не имеет права отнять у человека то, что ему по праву принадлежит. В исключительных случаях, правда, государство всё-таки вправе забрать чужое имущество. Например, когда необходимо построить жизненно важную дорогу. Если она будет проходить по вашему земельному участку, то государство может претендовать на эту собственность, но при этом оно обязано предоставить вам компенсацию.