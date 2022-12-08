День прав человека отмечается практически во всех странах мира. В этот раз мы решили взглянуть на права человека в Германии.

Основной Закон Герма­нии (Grundgesetz) — это Конституция ФРГ. В нём прописаны правила, которые действуют для каждого, кто проживает в стране.

При этом ни один из законов не может идти вразрез с Основным Законом Германии. Например, Уголовный кодекс или закон о предоставлении убежища не могут содержать положений, противоречащих Grundgesetz, так как он — самый важный закон в Германии и стоит выше всех остальных нормативных актов.

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Основной Закон Германии состоит из 146 разделов. В первых 19-ти статьях прописаны основные права — Grundrechte. Это важнейшие права человека, которые обеспечивают ему защиту от произвола, несправедливости и насилия со стороны государства. Часть этих основных прав распространяется на всех, кто проживает в Германии, вне зависимости от статуса пребывания.

За соблюдением Основного Закона Германии следит Федеральный конституционный суд (Bundesver­fassungsgericht). Внести в него какие-либо изменения достаточно сложно.

Какие основные права человека существуют в Германии?