Закон «Об амнистии в связи с Днём народного единства» подписал президент Беларуси Александр Лукашенко.

По предварительным расчётам, по амнистии планируется освободить от уголовного наказания около 4,5 тыс. осуждённых, в том числе из мест лишения свободы — 1,6 тыс. Помимо этого, на год сократится срок наказания ещё около 4 тыс. осуждённых.

Законом определены лица, подлежащие освобождению от наказания и уголовной ответственности за преступления, не представляющие большой общественной опасности или относящиеся к категории менее тяжких.

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В этом числе:

несовершеннолетние;

беременные женщины;

женщины и одинокие мужчины, имеющие детей в возрасте до 18 лет, за исключением совершивших преступление в отношении несовершеннолетнего;

достигшие общеустановленного пенсионного возраста;

инвалиды I и II групп;

отдельные лица, больные рядом заболеваний;

ветераны боевых действий на территории других государств;

пострадавшие от катастрофы на Чернобыльской АЭС, других радиационных аварий;

получившие ранения (контузии), увечья, заболевания в период прохождения военной службы или в связи с осуществлением служебной деятельности.

Предусмотрено также освобождение от наказания лиц, осуждённых с отсрочкой исполнения наказания, с условным неприменением наказания, без назначения наказания, приговоры в отношении которых постановлены на день вступления в силу Закона; осуждённых к наказанию в виде ареста, а также ряда иных категорий осуждённых.

Вопрос о сокращении срока наказания конкретному осуждённому решается индивидуально.

Амнистия не коснётся

Амнистия не распространяется на лиц, совершивших преступления террористической или экстремистской направленности. Документ содержит ряд других случаев, при которых амнистия не применяется.

К тому же под амнистию попадают только лица, положительно характеризующиеся в период отбывания наказания, а также полностью возместившим ущерб, причинённый совершённым преступлением.