Минобразования провело пресс-конференцию на тему вступительной кампании 2023 года. Выпускников ждёт централизованный экзамен и новые льготы для тех, кто поступает в университеты по целевому направлению.

Основные моменты выбрал Office Life.

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Андрей Иванец, министр образования, рассказал, что для «целевиков» вернут устный экзамен прямо в университетах. Испытания для них пройдут с 8 по 10 июня, и 12 июня эти абитуриенты будут зачислены, после чего уже начнутся ЦТ для других кандидатов в студенты.

На льготных условиях занять бюджетные места смогут также победители университетских и республиканских олимпиад, выпускники Национального детского технопарка и профильных педагогических, аграрных, военно-патриотических классов.

По словам министра, как минимум 14 тысяч бюджетных мест, то есть больше половины, займут «мотивированные, одарённые, талантливые ребята, которые осознанно выбрали будущую профессию».

Про централизованный экзамен

Централизованные экзамены (ЦЭ) начнутся в мае. Всего выпускникам школ предстоит сдать два таких испытания. Один экзамен пройдёт по белорусскому или русскому языку, а второй — по предмету на выбор.

При поступлении в вуз учтут аттестат, результаты двух ЦЭ и одного централизованного тестирования.

Министр взял для примера выпускника, который собирается поступать в медицинский вуз: он может сдать ЦЭ по биологии, а ЦТ по химии или наоборот — ЦЭ по химии, а ЦТ по биологии.

Централизованный экзамен, который заменит стандартные выпускные, планируют проводить за пределами школ. Для этого в крупных городах и районах уже определили места: по стране таких пунктов будет 93.

Ещё одним нововведением для поступающих станет характеристика со школы по утверждённой Министерством образования форме. Баллы за неё выставляться не будут.