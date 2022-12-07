По данным мобильного приложения «Белгидромета», днём 7 декабря в Слуцке наблюдался непрерывный умеренный снег, который начался в 12.15. «Кур’ер» посмотрел, что происходит в городе.

Слуцк, декабрь, снег, снешгопад
Фотографии: Ольга Паздерина

Слуцк, декабрь, снег, снешгопад

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Ремонт ГДК продолжается

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Яркий ящик для песка

Слуцк, декабрь, снег, снешгопад

Слуцк, декабрь, снег, снешгопад

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Слуцк, декабрь, снег, снешгопад

уборка снега, Слуцк, декабрь, снег, снешгопад

Слуцк, декабрь, снег, снешгопад

уборка снега, Слуцк, декабрь, снег, снешгопад

Слуцк, декабрь, снег, снешгопад

Слуцк, декабрь, снег, снешгопад

уборка снега, Слуцк, декабрь, снег, снешгопад

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