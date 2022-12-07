По данным мобильного приложения «Белгидромета», днём 7 декабря в Слуцке наблюдался непрерывный умеренный снег, который начался в 12.15. «Кур’ер» посмотрел, что происходит в городе.

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