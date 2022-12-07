В группе «Кур’ера» во «ВКонтакте» есть фотоальбом, куда можно добавлять фотографии своих домашних раритетов. Публикуем некоторые из них и рассказываем, что это такое.

Если вы тоже хотите поделиться фотографиями своих домашних раритетов, вы можете добавить их в наш альбом, перейдя по этой ссылке.