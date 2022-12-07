В группе «Кур’ера» во «ВКонтакте» есть фотоальбом, куда можно добавлять фотографии своих домашних раритетов. Публикуем некоторые из них и рассказываем, что это такое.

Какие раритеты есть дома у случчан (фото)
Собранная сенатором Дмитрием Ровинским коллекция русских народных лубочных картинок. В 1881 году Ровинский издал более полный труд в 12-ти томах. Успех издания заставил Ровинского подготовить более доступный, компактный вариант, каким и явился двухтомник 1900 года (один из томов — на фото). Издан он был посмертно, так как сенатор умер в 1895 году.
Какие раритеты есть дома у случчан (фото)
Фото: календарь 1898 года. Примечательно, что указан также год по еврейскому летоисчислению, от бегства Магомета в Медину и «от сотворения мира». Согласно календарю, население Слуцка в это время — 18 тысяч человек
Какие раритеты есть дома у случчан (фото)
«Вечный» календарь настольный, изготовленный в 1950-х годах Ленинградским монетным двором. Управляется вручную. Для смены даты нужно вращать верхнюю часть календаря, день недели меняется поворотом чёрной боковой ручки, а месяц — просто сменой таблички
Какие раритеты есть дома у случчан (фото)
Швейная машинка Singer с ножным приводом. Такие машинки выпускались в начале ХХ века в Подольске (где компания Singer открыла свой завод) и были удобны тем, что благодаря ножному приводу обе руки швеи оставались свободными
Какие раритеты есть дома у случчан (фото)
Измеритель артериального давления «Электроника ИАД-1». Полуавтоматический. Воздух нагнетается грушей, как и в обычном тонометре, но «прослушивание» тонов Короткова осуществляет не человек через фонендоскоп, а электронное устройство. Каждый тон сопровождается вспышкой светодиода и звуковым сигналом. Конкретно этот измеритель выпущен в 1982 году
Какие раритеты есть дома у случчан (фото)
«Амфитон П402С» — кассетный проигрыватель, который выпускало с 1990 года Ивано-Франковское ПО «Карпаты»
Какие раритеты есть дома у случчан (фото)
Портативный кассетный магнитофон «Беларусь 302». Выпускался Могилёвским заводом «Зенит» с 1988 года
Какие раритеты есть дома у случчан (фото)
Переходящее знамя за высокие показатели выполнения плана в социалистическом соревновании. Такие знамёна учреждались в СССР на различных уровнях, начиная от Совета Министров и заканчивая отдельными колхозами для победителей внутреннего соревнования между бригадами
Какие раритеты есть дома у случчан (фото)
Сигареты «Пушча». Выпускались Гродненской табачной фабрикой в 90-х — 2000-х годах

Если вы тоже хотите поделиться фотографиями своих домашних раритетов, вы можете добавить их в наш альбом, перейдя по этой ссылке.

Реклама