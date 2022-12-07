Когда зимняя прогулка становится опасной для здоровья ребёнка и что нужно срочно сделать, если ребёнок замёрз? Об этом «Кур’еру» рассказали специалисты Слуцкого зонального центра гигиены и эпидемиологии.

Прогулки на свежем воздухе чрезвычайно полезны для здоровья. Морозный воздух зимой целителен. Он закаляет организм, улучшает работу сердечно-сосудистой системы, препятствует развитию вредных вирусов и микробов.

Но чем младше дети, тем больше опасений возникает во время длительных зимних прогулок. Самое страшное последствие — переохлаждение, или гипотермия. Это состояние обусловлено общим снижением температуры тела ниже допустимого уровня (норма – 36,6°С). Оно наступает тогда, когда организм начинает терять больше тепла, чем он способен произвести.

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Дети в холода замерзают намного быстрее взрослых. Чем младше ребёнок, тем меньше нужно времени, чтобы переохладиться.

Признаки переохлаждения

1. Очень холодные кисти рук, кожа красная. При энергичном растирании малыш жалуется на боль и жжение.

2. Изменение цвета кожи лица: сначала она краснеет, а потом становится неестественно бледной, даже синюшной.

3. Часто гипотермия сопровождается обморожением конечностей, ушей, щёк. Тогда можно заметить на них белые пятна.

4. Красная кайма губ светлеет, а вокруг них выделяется тонкий синий кант.

5. Ребёнок может икать и дрожать.

6. При переохлаждении малыш становится равнодушным, возникает чувство усталости, сонливости, движения ребёнка становятся замедленными, некоординированными.

7. Если просунуть руку под одежду, нередко можно обнаружить холодную испарину или отсутствие ожидаемого под ней тепла.

8. После возвращения с прогулки, когда малыш разденется, потрогайте его ноги в области икроножных мышц, на внутренней поверхности бёдер, в паху. Если они холодные, переохлаждение, однозначно, имело место во время прогулки.

Первая помощь

При переохлаждении согревать малыша нужно постепенно и равномерно.

1. Оказавшись в тепле, сразу снимите с ребёнка верхнюю одежду и обувь. Поменяйте одежду на тёплую и сухую, укутайте.

2. Дайте малышу выпить тёплый сладкий чай, можно даже накормить чем-то тоже тёплым и калорийным.

3. В помещении можно создать тёплую воздушную ванну (направить на тело поток тёплого воздуха).

4. При выраженном переохлаждении и необходимости экстренной помощи контролируйте состояние ребёнка и позвоните в 103.

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