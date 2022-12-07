«Кур’ер» посмотрел, как изменились цены на конфеты и шоколадки кондитерской фабрики «Коммунарка» с 2018 года. За четыре года меньше всего подорожали конфеты «Черноморочка» — на 21,6%, а вот больше всего — конфеты «Знічка». Разница составила 73%.

Для сравнения взяли одну торговую точку в центре Слуцка.

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Наименование товара Стоимость, рублей Прирост в процентах, % ноябрь 2018 года декабрь 2022 года Конфеты «Грильяж в шоколаде», 1 кг 15,97 24,81 55,4 Конфеты «Знічка», 1кг 7,07 12,23 73 Конфеты «Столичные», 1кг 13,48 21,83 62 Конфеты «Мишка на поляне», 1кг 16,42 23 40,1 Конфеты «Птичье молоко», 1кг 11,62 17,96 54,6 Конфеты «Арахисовые», 1кг 8,78 11,94 36 Конфеты «Берёзка», 1кг 7,43 12,94 74,2 Конфеты «Детям», 1кг 6,48 9,08 40 Конфеты «Ромашка», 1кг 6,96 9,68 39,1 Конфеты «Черноморочка», 1кг 7,96 9,68 21,6 Конфеты «Сорванец», 1кг 7,62 10,47 37,4 Конфеты «Южная ночь», 1кг 7,2 10,32 43,3 Ирис «Сорванец», 1кг 6,55 10,49 60,2 Конфеты «Кузнечик», 1кг 8,83 13,14 48,8 Шоколад «Беловежская пуща», 100 г 1,67 2,45 46,7 Шоколад «Столичный», 200 г 3,2 4,68 46,3 Шоколад «Любимая Алёнка», 100 г 1,67 2,55 52,7 Шоколад «Любимая Алёнка», 200 г 3,2 4,73 47,8 Шоколад «Беловежская пуща», 200 г 3,2 4,68 46,3

В продаже, по сравнению с 2018 годом, в наличии не было семи наименований конфет: «Белорусские», «Беловежская пуща», «Павлинка», «Трюфели сливочные», «Заодно», «Снегири», «Сорванец» (вафельные).

Напомним, что в ноябре 2018 года, накануне сладких закупок для новогодних подарков, «Кур’ер» делал обзор цен на конфеты и шоколадки в объектах фирменной торговли «Коммунарки».

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