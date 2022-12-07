«Кур’ер» посмотрел, как изменились цены на конфеты и шоколадки кондитерской фабрики «Коммунарка» с 2018 года. За четыре года меньше всего подорожали конфеты «Черноморочка» — на 21,6%, а вот больше всего — конфеты «Знічка». Разница составила 73%.
Для сравнения взяли одну торговую точку в центре Слуцка.
|Наименование товара
|Стоимость, рублей
|Прирост в процентах, %
|ноябрь 2018 года
|декабрь 2022 года
|Конфеты «Грильяж в шоколаде», 1 кг
|15,97
|24,81
|55,4
|Конфеты «Знічка», 1кг
|7,07
|12,23
|73
|Конфеты «Столичные», 1кг
|13,48
|21,83
|62
|Конфеты «Мишка на поляне», 1кг
|16,42
|23
|40,1
|Конфеты «Птичье молоко», 1кг
|11,62
|17,96
|54,6
|Конфеты «Арахисовые», 1кг
|8,78
|11,94
|36
|Конфеты «Берёзка», 1кг
|7,43
|12,94
|74,2
|Конфеты «Детям», 1кг
|6,48
|9,08
|40
|Конфеты «Ромашка», 1кг
|6,96
|9,68
|39,1
|Конфеты «Черноморочка», 1кг
|7,96
|9,68
|21,6
|Конфеты «Сорванец», 1кг
|7,62
|10,47
|37,4
|Конфеты «Южная ночь», 1кг
|7,2
|10,32
|43,3
|Ирис «Сорванец», 1кг
|6,55
|10,49
|60,2
|Конфеты «Кузнечик», 1кг
|8,83
|13,14
|48,8
|Шоколад «Беловежская пуща», 100 г
|1,67
|2,45
|46,7
|Шоколад «Столичный», 200 г
|3,2
|4,68
|46,3
|Шоколад «Любимая Алёнка», 100 г
|1,67
|2,55
|52,7
|Шоколад «Любимая Алёнка», 200 г
|3,2
|4,73
|47,8
|Шоколад «Беловежская пуща», 200 г
|3,2
|4,68
|46,3
В продаже, по сравнению с 2018 годом, в наличии не было семи наименований конфет: «Белорусские», «Беловежская пуща», «Павлинка», «Трюфели сливочные», «Заодно», «Снегири», «Сорванец» (вафельные).
Напомним, что в ноябре 2018 года, накануне сладких закупок для новогодних подарков, «Кур’ер» делал обзор цен на конфеты и шоколадки в объектах фирменной торговли «Коммунарки».
Делитесь с нами интересными фактами о жизни города или деревни нашего региона, мнениями, рассказывайте об интересных людях! Для этого позвоните редактору отдела писем: (+375) 25 663 74 40 (Елена), до 17.00 в рабочие дни, или пишите в редакцию: info@kurjer.info, в Instagram, «ВКонтакте», «Одноклассники», в Telegram-бот. Свежие новости, истории из региона получите на дом при подписке на газету всего за 5,87 руб. в месяц! Как оформить подписку — здесь.