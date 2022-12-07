МТС объявляет о запуске акции «Новогодние бонусы 2023» при подключении на тариф «Безлимитище X» или тарифную линейку «Супер». Специальное предложение включает сниженную абонплату, дополнительный интернет-трафик, безлимит звонков внутри сети, бесплатный доступ к онлайн-кинотеатрам, а также скидки на ряд сервисов. К акции можно присоединиться до конца февраля 2023 года.

Скидки и бонусы предусмотрены для новых абонентов тарифа «Безлимитище X», а также линейки «Супер» — «Супер Junior», «Супер 1», «Супер 5», «Супер 20», «Супер 30».

Наиболее выгодные бонусы припасены для новых абонентов тарифа «Безлимитище Х»: скидка на абонентскую плату и бесплатная Подписка «МТС Премиум» в течение 360 дней, которая предоставляет безлимитные звонки внутри сети, ТВ, онлайн-кинотеатры, скидки на сервисы и т.д.

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Новые абоненты тарифов «Супер 1», «Супер 5», «Супер 20» и «Супер 30» получат скидку на абонплату, которая будет действовать первые 180 дней, а на тарифе «Супер Junior» — 90 дней.

Кроме того, подключившись в рамках акции на тарифы «Супер 20» и «Супер 30», новички смогут воспользоваться всеми преимуществами Подписки «МТС Премиум» за 0 рублей в течение 180 дней.

Новогодние бонусы 2023 Безлимитище X Супер 1 Супер 5 Супер 20 Супер 30 Супер Junior Абонплата по акции, руб. 22,90 9,99 11,99 18,99 25,99 9,99 Абонплата вне акции, руб. 29,90 12,90 17,90 24,90 34,90 14,90 Срок действия скидки, дней 360 180 180 180 180 90 Бонус при подключении «МТС Премиум» за 0 руб. на 360 дней — — «МТС Премиум» за 0 руб. на 180 дней —

Предложением «Новогодние бонусы 2023» можно воспользоваться по 28 февраля 2023 года. Подробнее об акции — здесь.

«МТС Премиум» — это эксклюзивное пакетное предложение, которое включает доступ к 85 телеканалам и онлайн-кинотеатру more. tv в рамках сервиса МТС ТВ, онлайн-кинотеатр Иви, скидку 20% на услугу «Unlim за границей» и сервис «TWIN-карта», а также бесплатную доставку из интернет-магазина shop.mts.by в любую точку Беларуси. Абонентам линейки тарифов «Супер» она предоставляет еще 50 ГБ интернет-трафика на неограниченной скорости, а тарифов «Безлимитище» — безлимит звонков внутри сети.

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