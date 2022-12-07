Рассказываем, что актуального можно прочитать в печатном номере «Кур’ера», который выйдет 8 декабря.

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«Очень хочется, чтобы наш микрорайон стал лучше»

В редакцию «Кур’ера» пришло письмо от случчанки Инны Кобловой. Она затронула многие вопросы, которым, по её мнению, стоит уделить внимание в Слуцке. Они касаются разных сфер: меди­цинского обслуживания, благо­устройства микрорайона, качества продуктов питания, транспортной доступности и отношения к ветеранам труда.

Итоги премии «Instagram года-2022 #Слуцк»

В четверг, 1 декабря, в ресторане Voyage Hall в Слуцке прошла церемония награждения победителей премии «Instagram года-2022 #Слуцк». Премия «Instagram года #Слуцк» учреждена газетой «Кур’ер» в 2018 году и в 2022-м проводится в четвёртый раз.

Ездит на «Волге» ГАЗ-21 и не мечтает о другой машине

Случчанин Андрей Болтаев купил автомобиль «Волга» ГАЗ-21, выпущенный в 1965 году, и ездит на нём каждый день. Владелец авто рассказал, почему хотел иметь именно такую машину и много ли приходится её ремонтировать.

«Сітуацыя складаная». Жыхары вёскі Рабак зноў хочуць збірацца разам на святы, але з іх клубам ёсць нюансы

У рэдакцыю «Кур’ера» патэлефанавала жанчына і папрасіла: «Дапамажыце выратаваць наш клубік. Бо душа баліць за яго. Ён мае патрэбу ў рамонце, а жыхарам трэба месца, каб збірацца». «Кур’ер» накіраваўся ў Рабак, каб высветліць, у чым справа.

У 2022 годзе «Кур’ер» наведаў паўсотні вёсак

У 2022 годзе «Кур’ер» завітаў у 45 вёсак Слуцкага раёна.

Гэта прыкладна пятая частка ад усіх малых населеных пунктаў

Случчыны. Таксама мы былі ў дзвюх вёсках Капыльскага раёна, дзвюх вёсках Салігорскага раёна і ў адной вёсцы Старадарожскага раёна. У гэтых паселішчах мы сустракалі цікавых, выбітных і проста добрых людзей, якія рабілі нам экскурсіі, частавалі садавінай і амаль ніколі ні на што не скардзіліся.

Сколько стоит «атмосфера праздника»

«Кур’ер» посмотрел цены на новогодние атрибуты, без которых Новый год как бы и не праздник. Это ёлки (живые и искусственные), украшения для них, а также сладкие подарки для детворы.

Израненное счастье бабушки Сони

Ваша газета часто пишет про людей, проживших долгую и нелёгкую жизнь. Я хочу рассказать о моей бабушке Соне и дедушке Игнате, хотя его я никогда не видела. Бабушка была человеком добрейшей души, помогала людям и всю свою жизнь ждала домой мужа.